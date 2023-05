Nem túlzás azt állítani, hogy a DVSC debreceni szempontból az idény legfontosabb meccsén fogadja az Újpestet az OTP Bank Liga utolsó fordulójában. A szombat este 20 órától kezdődő találkozóra várhatóan rengetegen látogatnak majd ki a Nagyerdei Stadionba, hiszen a Loki a dobogóra kerülésért küzd. A csapatnak a saját kezében van a sorsa, hiszen egy győzelem esetén biztosan a legjobb háromban végezne.

A mérkőzés előtt portálunk ellátogatott a piros-fehérek edzésére, ahol Varga Kevin beszélt a rájuk váró összecsapásról. – Arra számítunk, hogy igazi futballfesztivál lesz szombat este. Nagyon kellemes teher van most rajtunk, amiért az egész szezonban rengeteget dolgozott a gárda.

Az elején talán kevesen gondoltunk arra, hogy az utolsó mérkőzésen ilyen, jó értelemben fontos összecsapás lesz majd a Nagyerdei Stadionban. Bízom benne, hogy nagyon sokan lesznek a lelátókon, szükség lesz a biztatásra, mert azt gondolom, hogy együtt sikerülhet elérni a célunkat

– fogalmazott.

Nem lesznek nagy változtatások

A válogatott futballista elmondta, hogy már a Ferencváros ellen is volt rajtuk valamilyen szintű nyomás, de ez nem szabad, hogy összeroppantsa őket. – Az Üllői úton már egy döntetlen is bravúrnak számít, ettől függetlenül tudtuk, hogy egy ponttal már nem a saját kezünkben lett volna a sorsunk. Ezúttal sem érzem, hogy a csapatot nyomasztaná a tét, persze a mérkőzés képe alapján ez akár változhat is. Több feszült helyzetet is megélt már a társaság ebben a bajnokságban, úgyhogy hozzá vagyunk szokva – mondta.

Varga Kevin elárulta, hogy nagy taktikai változtatásokat már nem eszközölnek az utolsó mérkőzés előtt. – Megvan a kialakult focink, amit játszani szeretnénk hétről hétre, ettől nem hiszem, hogy el fogunk térni. Nyilván kérdés, hogy kik azok a játékosok, akik rendelkezésre állhatnak majd, de

többször bizonyítottuk már, hogy bárki, aki épp szerepet kap az képes remek teljesítményt nyújtani

– tette hozz. Végül megjegyezte, bízik benne, hogy sikerül szép győzelemmel zárni a szezont.

Erre érdemes figyelni

A Debreceni VSC a honlapján közleményben adott tájékoztatást a mérkőzés kapcsán. Mint írják, ezen a hétvégén rendezik meg a Nagyerdőn a Debrecen Drive nagyszabású autó- és járműipari seregszemlét, rengeteg kísérőprogrammal. Ezért felhívják a szurkolók figyelmét, a Nagyerdei Stadion környékén gyakorlatilag egyáltalán nem lesz parkolóhely – a létesítmény parkolója is rendezvényhelyszín lesz. A klub kéri az érdeklődőket, hogy tömegközlekedéssel vagy gyalogosan érkezzenek a stadionhoz a megszokottnál korábbi időpontban.

Azok, akik nem a Drive-ról érkeznek a stadionhoz, az állatkert felőli pénztárakat és feljárót használhatják majd.

