Ahogy portálunk is beszámolt róla, Andjelko Mandics vezetőedző és Mócsán Bálint már hosszabbítottak, ezek után tehetséges fiatal játékosaival is sikerült megállapodnia a DEAC vezetőségének – számolt be a klub honlapja. A nemrégiben U20-as bajnoki címet szerző csapat négy meghatározó játékosa is a Debreceni Egyetem alakulatának kötelékében marad az elkövetkezendő években.

Várszegi Ádám még a szezon kezdetén írt alá 2+1 éves szerződést, Hőgye Patrik pedig további egy évvel meghosszabbította kontraktusát, így a következő két szezonban ő is a cívisvárosban pattogtathat majd. Ságodi Róbert kettő, míg Hegedűs Brúnó 1+1 évre kötelezte el magát a fehér-feketékhez. A DEAC nemrégiben átadott Dóczy úti székhelyén megrendezett eseményen a klubot Lóczy Lászlóné Kovács Marianna ügyvezető és Becsky István szakosztályvezető, míg az akadémiát Nagy Norbert ügyvezető-gazdasági igazgató és Berényi Sándor szakmai igazgató képviselte.

A négy tehetség a DEAC mellett a magyar utánpótlás-válogatottat is erősíti, s amennyiben az utolsó keretszűkítést is sikerrel veszik, pályára léphetnek a június 24. és július 2. között megrendezésre kerülő debreceni U19-es világbajnokságon.