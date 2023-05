Hetényi Zoli mindent megfogott, ami fogható volt, néha azt is, ami nem. Mivel a kiváló hálóőrnek szokásává vált ilyen szinten teljesíteni, a debreceni szurkolók számára bizonyára komoly megnyugvást jelent a hír, hogy „Stonewall” aláírt a következő szezonra - írja a deac.hu.

A legutóbbi, 2022-23-as idény sajnos közel sem sikerült úgy, ahogyan azt a csapat és a közönség szerette volna. A sokat bizonytalankodó védelem mögött Hetényi Zoltánnak is nehezebb volt a dolga, ám így is jó átlagteljesítményt produkált, a védési hatékonysága elérte a 92.3 százalékot.

A csapatszintű felkészülés időszaka még odébb van, de Zolit így is konditermi edzésen érte utol a DEAC sajtóosztálya.

A kapus kiemelte, nem mondaná, hogy pihenőben van, egyfelől végzi az ilyenkor szokásos edzésmunkát, amibe bekapcsolódnak a játékostársai is, akik Debrecenben tartózkodnak, másfelől pedig a tanulmányaival foglalkozik, hiszen még három hét van hátra az egyetemi vizsgaidőszakból. A napi tevékenységei súlypontjai az edző- és előadóterem.

– MSc-képzés keretében öt tantárgyból kell a félév végén vizsgát tennem. Többek között lesz élelmiszeripari marketing és több, halgazdálkodással, illetve állattartással kapcsolatos ismeretanyag. A felsorolásból következik, hogy nem fogok unatkozni a vizsgaidőszak során.

Az új szezon elején elég nagy mozgás várható a DEAC csapatában, és az már most tudható, hogy a szakmai stáb is megújul. Ezzel kapcsolatban a hálóőr elmondta, hogy a DEAC új menedzsmentjének tagjait játékoskoruktól fogva jól ismeri, tudja, hogy kiváló szakemberek, és reméli, sikeres közös munkát tudnak kitenni a jégre.

– Szerintem az edzők feladata az, hogy kihozzanak belőlünk, játékosokból mindent, ami bennünk van. Mindenkitől elvárható, hogy a mérkőzéseken maximálisan odategye magát, a többi viszont az edzők dolga. A bajnokság előtt a fő feladatuk az, hogy kiváló légiósokat szerződtessenek, olyanokat, akik a fontos pillanatokban jó döntéseket hoznak és a hazai hokisokkal együtt értékesítik a helyzeteiket, odafigyelnek a plusz, mínusz mutatóra és jól tudnak védekezni is! Ha már a védekezésről esett szó, én továbbra is mindent megteszek a jó szereplés érdekében. Így tettem a tavalyi szezonban is és a kapusrangsorban a 4. helyen végeztem. A különdíjakban most nem dúskáltam úgy, mint az előző években, de most az a fő, hogy a következő idény jobban sikerüljön. A kezdés nem ígérkezik túl izmosnak, ha nem változnak a körülmények, akkor hat hónap is eltelhet jeges edzések nélkül, ami enyhén szólva is vékonynak tűnik, de reméljük, hogy addig még pozitív irányban mozdulnak el a dolgok – foglalta össze a játékos.