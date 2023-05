A kupagyőzelem után újabb nagy feladat vár a DEAC női futsalosaira, hiszen vasárnap a TFSE-t látják vendégül a DESOK-ban a három az egyik fél három győzelméig tartó bajnoki finálé első felvonásán, a találkozó 17 órakor kezdődik – számolt be a klub honlapja. Az együttesnek friss emlékei vannak a fővárosiakról, mivel a múlt héten a Magyar Kupa elődöntőjében velük vívtak nagy csatát – erről portálunk is beszámolt. A meccsen kétszer is hátrányban voltak, Nagy Anikó a hosszabbítás utolsó percében egalizált, így jöhetett a büntetőpárbaj. A hatosoknál a DEAC célzott pontosabban, ennek köszönhetően a heroikus küzdelem végén döntőbe jutást ünnepelhettek a lányok.

– A Főnix Arénában megrendezett összecsapásból kiindulva a hétvégén sem lesz nagy különbség a két csapat között, szerintem az aktuális forma dönthet – kezdte a beszélgetést Nagy Anikó. – Azon a mérkőzésen kicsit tompán játszottunk, ezúttal gyorsabb tempóra lesz szükség, valamint a helyzeteinket jobb százalékban kell értékesítenünk. Egyébként néhány perccel a ráadás vége előtt megéreztem, hogy gólt fogok lőni, szerencsére igazam lett.

Nálunk és a TFSE-nél is bőven akadnak válogatott futsalosok, ebből kiindulva ki lehet jelenteni, hogy az NB I két legerősebb együttese küzdhet meg a bajnoki címért.

A négyes döntőt követően kaptunk két nap pihenőt, amire mindenkinek szüksége volt, ám szerdától már teljes erővel készülünk az aranycsatára – mutatott rá kulcsember.

Nagy Anikót nyugodtan nevezhetjük a kupadöntők specialistájának, hiszen tavaly és idén is bevette a Tolna kapuját. – A TFSE elleni elődöntő sokat kivett belőlem, így a finálé minden pillanatát próbáltam kiélvezni. Azzal nem igazán foglalkozom, hogy már háromszor nyertem meg a Magyar Kupát, bár nyilván jó érzés ezt kimondani. Az előző hétvégén bebizonyítottuk, hogy kijöttünk a kisebb gödörből. Úgy érzem, hogy ez a siker még jobban összehozta a csapatot – zárta mondandóját Nagy Anikó.