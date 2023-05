Az SKC és a DEAC emlékezetes ütközetet vívott egymással a hétvégén, a két gárda U20-as csapata a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság döntőjében mérte össze tudását.

Az összecsapást Neuwirth Bencéék nyerték hosszabbítás után, így tizenkilenc év után sikerült újra bajnokságot nyernie egy debreceni utánpótlás csapatnak.

A hétvégi sikereknek ezzel még nem volt vége, hiszen két nappal később a Debreceni Egyetem is aranyérmet ünnepelhetett a szintén hazai rendezésű MEFOB döntőn.

A Falco elleni negyeddöntős búcsút követően az 5-8. helyért folytathatja majd a küzdelmeket a DEAC, az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc első mérkőzésére a hűség városában kerül sor. A soproniak a rájátszás első körében 3-1-es összesítéssel maradtak alul a Zalaegerszeggel szemben, ezzel ők is a playoff alsó ágán fejezik be a 2022-23-as kiírást. A pályaelőny mellett az is a nyugatiak mellett szól, hogy az alapszakaszban kétszer már legyőzték Polyák Lászlóékat, az első fordulóban huszonnyolc ponttal nyertek odahaza, míg a decemberi visszavágón 89-78 arányban diadalmaskodtak a Nagyerdőn.

A házigazda keretében történt változás az elmúlt héten, hiszen egyik legjobbjuk, Andre Jones Olaszországba igazolt, de a fehér-feketék sem lesznek teljesek szerdán, hiszen a sérüléssel bajlódó Jimmie Taylor biztosan nem lép pályára, de várhatóan több fiatalnak is pihenőt ad majd Andjelko Mandics a hétvége sorozatterhelése miatt. – A bajnoki szünet miatt ezúttal volt időnk készülni, viszont a fiatalok döntői és a Piros-csoport küzdelmei miatt nem volt ideális a keretünk ehhez. Ennek ellenére próbáltunk a legjobb tudásunk szerint felkészülni, de

a bajnokság ezen szakaszában sokkal fontosabbnak tartom a mentális dolgokat, mint a fizikális vagy taktikai elemeket

– fogalmazott a bajnokiról a nemrégiben szerződést hosszabbító Andjelko Mandics. A párharc első debreceni összecsapására szombaton 18 órától lesz majd az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.