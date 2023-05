A játékos aláírásával így kapusposzton meg is van a csapat, hiszen Hetényi Zoltán is hosszabbított a hónap elején.

A kapus 2018-ban játszotta első Erste Ligás mérkőzését, az idén ősszel pedig már a hatodik szezonját kezdi fekete-fehérben. A DHK-ban kezdett jégkorongozni, ő is végig járta a korosztályos állomásokat. Tehetsége serdülő korában bontakozott ki igazán, a 2015–16-os idényben helyet kapott az DHK ificsapatában, majd egy évvel később a juniorba is beverekedte magát. A 2017–18-as szezonban részt vett és jó hatékonysággal védett az Divízió 1./B csoportos világbajnokságon. Erste Ligás szezonjai során kezdetben kevés lehetőséget kapott a bizonyításra, a múlt idényben azonban már 13 alapszakasz mérkőzésen őrizte az egyetemisták hálóját.

Gönczi Lajos nagy erénye, hogy nem ideges típus, hamar leküzdi a drukkot még akkor is, hogyha „hidegen” kell a vasak közé állnia. Az előző szezonokban rendre megközelítette, 2021–22-ben túl is szárnyalta a 90 százalék feletti védési hatékonyságot.

A 23 éves hálóőr a gárda honlapjának értékelte a mostani szezont is, melyet ide kattintva olvashatnak.

HBN