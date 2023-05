Az első negyedóra egyértelműen a házigazdákról szólt, nyomtak a paksiak, nem hagyták levegőhöz jutni a cívisvárosiakat. Skribek előtt több lehetőség is adódott, valamint Hahn is megtornáztatta Megyerit. Aztán a semmiből vezetést szerzett a DVSC a 16. percben, pontosabban mégsem. Varga Kevin lépett ki, majd Loncsar vette be jó 25 méterről Nagy kapuját, azonban a VAR-vizsgálat után visszavonták a találatot, Varga lesen volt, maradt a 0–0.