A végletekig kiélezett mérkőzéseket játszott Márián Blanka U15-ös együttese, amely előbb egy góllal legyőzte a Kispestet, majd ugyanilyen különbséggel szenvedett vereséget a Szeged ellen – írja DVSC Kézilabda Akadémia oldala.

Budapestre utaztak az akadémisták vasárnap, az utolsó előtti forduló helyszíne az Elek Gyula Aréna volt. A Kispest volt az első ellenfél, az első egymás elleni mérkőzésükből jól jöttek ki a debreceniek, akkor nehezen indult a találkozó, végül tíz góllal győzték le a piros-feketéket. Ezúttal sem indult jól a mérkőzés, mindkét oldalon sok helyzet maradt ki, igaz a kispestieknek jobb volt a találati arányuk, de Tábit Vivien is több védést mutatott be.

Színai Sarolta fontos és szemfüles góljával zárkóztak a fiatalok, Pásztor Gréta góljával pedig már vezettek 5-3-ra. Ezt követően fej-fej mellett haladtak a felek, az utolsó öt percben egy kisperti gól esett, így egy góllal vezetett az ellenfél a félidőben.

Sajnos a második játékrész sem indult jól, háromgólos fővárosi előny is kialakult, ekkor Zákányi Janka szélről és Balog Réka beállóból szerzett góljai tartották meccsben a piros-fehéreket. A jobbszélen Nagy Nórát is jól játszották meg, ő pedig háromszor is a kapuba talált, majd jött Litschauer Nikol – akinek megoldásait a mérkőzés addigi szakaszáig kevés siker övezte – és öt nagyon fontos gólt szerzett öt perc alatt, amellyel jelentősen hozzájárult a győzelemhez! Nagy Nóra a jobbszélről, majd Zákányi Janka a balszélről is betalált, végül egy góllal, nagy csatában sikerült legyőzni a Kispestet!

A tények U15 I. osztály, Felsőház, 9. mérkőzés, Budapest Kispest NKK–DVSC SCHAEFFLER 22–23 (9–8) DVSC: Buri R., Tábit V. (kapusok) – Krasznai D. 1, Jeszenszki P., Balog R. 4, Nagy N. 3, Kis N. , Uj F. 1, Zákányi J. 5, Litschauer N. 5 (2), Lovász K. 1, Kis R., Szinay S. 2, Pásztor G. 1. Edző: Márián Blanka.

Sok pontatlanság

Következett a nagy rivális Szeged elleni mérkőzés, melyen egyből magához ragadta a kezdeményezést az ifjó lokisták, Szinay Sarolta és Pásztor Gréta is duplázott, két góllal mentek is a 11. percben. Zákányi Janka szép góljával már négy is volt a különbség, ebből kettőt lefaragtak a szegediek a szünetig. Nem nézett ki jól a második játékrész eleje, átvette a vezetést az ellenfél, Litschauer Nikol és Lovász Kriszta bombái csak a szépítésre voltak elegendők.

Sok pontatlanság csúszott a játékba, de így is Kis Réka szélről szerzett találatával egyre ismét felzárkózótt a DVSC.

Sajnos közelebb már nem sikerült, megtartotta ezt a minimális differenciát a Szeged, így fontos két pontot gyűjtött be.

A tények U15 I. osztály, Felsőház, 10. mérkőzés, Budapest DVSC SCHAEFFLER–PC Trade Szeged 24–25 (11–9) DVSC: Buri R., Tábit V. (kapusok) – Krasznai D. 2, Jeszenszki P. 1 (1), Balog R. 2, Nagy N. 2, Kis N., Uj F., Zákányi J. 2, Litschauer N. 7 (3), Lovász K. 2, Kis R. 2 (1), Szinay S. 2, Pásztor G. 2. Edző: Márián Blanka. Márián Blanka: A jelenlegi helyzetünkben igyekeztünk a maximumot kihozni, kicsi hiányérzetem a Szeged elleni mérkőzés második félidejével kapcsolatban lehet. A védekezésünk nagyon későn állt össze és támadásszervezésben és befejezésekben is többet hibáztunk. Rövid pihenő után a második mérkőzés hajrájában benne lehet ennyi hiba. Inkább fejben fáradtunk el, mintsem fizikálisan. Igazi csapatként küzdöttünk, mindenki odatette magát!

Az utolsó forduló előtt harmadik helyen állnak a lányok, akik a Győrrel és a Ferencvárossal mérkőznek meg a hatodik, egyben befejező játéknapon, Szegeden.

HBN