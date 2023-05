Fontos bajnokit játszott a DVSC második csapata, amely a tabellán 51 pontos BKV Előre otthonában vendégszerepelt vasárnap délután az NB III. Keleti csoportban. Máté Péter fiataljai egy nyolcmeccses veretlenségi sorozatból várták a fővárosiak elleni találkozót, és a hazaiak sem találtak legyőzőre az elmúlt két játéknapon – írta a dvsc.hu.

Egy rendkívül felázott pályán csaptak össze a felek, melyek a kombinatív játékot helyezték előtérbe a mai napon. Az első félidőben mind a két oldalon voltak lehetőségek, a kis Loki kapusa, Erdélyi Benedek több alkalommal is jókor volt jó helyen és nagy védéseket mutatott be. A DVSC II. szintén betalálhatott volna több ziccerből is, volt, hogy a kapufán csattant a labda, de gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.

A második játékrész elején egy teljesen jogos büntetőből Tordai Balázs révén megszerezte a vezetést a Loki, majd az őszi mérkőzéshez hasonlóan Farkas Tamás ezúttal is duplázni tudott a BKV ellen, így egy megérdemelt, 3-0-s sikert aratott a Vasutas a fővárosban.

Máté Péter vezetőedző csapata egészen elképesztő teljesítményt nyújt az elmúlt hetekben, és immár 9 mérkőzés óta veretlen. Mindössze egy forduló van már csak hátra a harmadosztályból, a kis Loki a sereghajtó Jászberény ellen játssza utolsó bajnokiját május 21-én, szombaton 17 órától a DEAC-pályán.

HBN