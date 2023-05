Ahogy azzal portálunk is kiemelten foglalkozott, a DVSC szenzációs fordítást produkálva 3-1-re legyőzte a már bajnok Ferencvárost az NB I. 32. fordulójában. Rengeteg volt a jó debreceni teljesítmény, ennek megfelelően több médium is a legjobbak közé jelölte a piros-fehérek labdarógóit, illetve szakvezetőjét, számolt be a Loki hivatalos oldala. Az M4 Sportnál Kusnyír Erik és Dorian Babunszki is ott van a hét csapatában, a forduló legszebb védése a Megyeri Balázsé lett, míg az előző hétvége legjobb edzőjének Szrdjan Blagojevicset nevezték meg.

A Csakfocinál Kusnyír Eriken és Dorian Babunszkin kívül Ferenczi János is ott van a forduló válogatottjában, a hét trénere itt is Szrdjan Blagojevics. A Nemzeti Sportnál Dzsudzsák Balázs és Dorian Babunszki kapott helyet a hét együttesében.

HBN