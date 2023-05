Nem véletlen a DVSC idei szereplése, hiszen Szrdjan Blagojevics érkezése óta hatalmas fordulatot vett a cívisvárosi gárda. Az új játékrendszereket és taktikai elemeket is remekül alkalmazza a hajdúsági együttes. A DVSC Instagram-posztjában bepillanthatunk a tréningek gyakorlatainak egyikébe. A Vasutas hétről hétre remekül teljesítő védője, Dreskovics eszén igyekszik túljárni a télen hazaigazoló Varga Kevin. Szükség is lesz a labdarúgók jó formájára, hétvégén a kiesés ellen menekülő Budapest Honvéd esetleges legyőzésével gyűjthetik be a három pontot Dzsudzsákék, s kerülhetnek közelebb a hőn áhított bronzérem felé.

