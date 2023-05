Vasárnap délután az idei női röplabda NB I. utolsó előtti helyezettje, a DSZC-Eötvös DSE az NB II. keleti csoportjának győztesét a Vidux–Szegedi Röplabda SE csapatát fogadta, áll a cívisvárosi egyesület hírlevelében. Az osztályozó két mérkőzésén az dől el, hogy helyet cserél-e a két csapat a jövőben, vagy marad minden a régiben.

A mérkőzést nagyon gyengén kezdték a hazaiak, gyakorlatilag minden előfordulható hibát elkövettek. Sorjáztak a rossz nyitások, elütött labdák, kettős érintések és helyezkedési hibák. A végig nagyon pontos alapjátékot játszó szegediek könyörtelenül kihasználták a lehetőségeket, és úgy is fölényesen nyerték az első szettet, hogy sok nyitást rontottak. A másodikban is jelentős előnyre tettek szert a vendégek, de egy bátrabb és eredményesebb nyitósorozat közelebb hozta az Eötvöst az ellenfeléhez. A hazaiak akaratához nem férhetett kétség, és a végjátékban többször megmutatták, hogy a küzdőszellemet technikás megoldásokkal is tudják ötvözni, így kiegyenlítettek.

A harmadik és a negyedik játszma jelentős részében a csongrádiak akarata érvényesült. A hálónál méltó ellenfél volt a hazai gárda, de nyitásban és nyitásfogadásban jelentősen jobb volt a Szeged, aminek vereség lett az eredménye.

A két mérkőzésig tartó párharc állása 1–0 a Szeged javára, a visszavágót Szegeden rendezik szombat este 6 órától.

