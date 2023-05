Eredmények

Kisiskolás verseny LU9 III. csoport

DSI Debrecen 1.–Hajdúnánás SK 1. 0-0

DSI Debrecen 1.–Balmazújvárosi LKSE 0-0

Vezetőedző: Jakab Márk

DSI Debrecen 2.–Téglás VSE 0-0

DSI Debrecen 2.–KK Hajdúszoboszló 0-0

Vezetőedző: Szilágyi Réka

Szilágyi Réka: Nagyon várták már a gyerekek a mérkőzést, amely egyben az utolsó volt idén. Bátran léptek pályára, szép megoldásokat láttam tőlük. Sokat tapasztaltak ezeken a mérkőzéseken is. Nagyon jól érezték magukat én pedig meg vagyok velük elégedve.

DSI Debrecen 3.–Létavértes SC 97 0-0

DSI Debrecen 3.–Hajdúnánás SK 3. 0-0

Vezetőedző: Vértessy-Péntek Fanni

Vértessy-Péntek Fanni: A gyerekek már nagyon várták az újabb játékos hétvégét. A csapat nagyon felszabadultan, bátran játszott. Számomra a legjobb érzés az volt, hogy láttam azokat a mozdulatokat a meccseken, amiket edzéseken tanulunk, gyakorlunk. Az utolsó meccsre megtaláltuk és a gyerekek is nagyon jól ráéreztek a számunkra megfelelő védekezési formára. Ezen a hétvégén már gólokban sem volt hiány megsokszorozódott az előző meccseken lőtt száma. Tudjuk, hogy nem számoljuk ebben a korosztályban még az eredményt, de ennek ellenére minden alkalommal az az első kérdés a meccsek után, hogy nyertünk-e. A sikeres hétvégét egy fagyizással zártuk, mellyel megünnepeltük azt is, hogy milyen sokat fejlődtek az elmúlt két hónap alatt. Kisiskolás verseny FU9 III. csoport

DSI Debrecen 2.–DSI Debrecen 1. 0-0

DSI Debrecen 3.–DEAC 0-0

DSI Debrecen 1.–BMSE Berettyóújfalu 0-0

DSI Debrecen 2.–DEAC 0-0 DSI Debrecen 3.–BMSE Berettyóújfalu 0-0

Vezetőedző: Láng Emese OGYB LU11 - I. csoport

DSI Debrecen–Balmazújvárosi LKSE 0-0

DSI Debrecen–Tiszalöki VSE 0-0

Vezetőedző: Jakab Márk

Jakab Márk: A korai kezdés és a hazai pálya nehézkes kezdést hozott. Nehezen sikerült megtalálni a megfelelő ritmust, de kialakult a mérkőzés folyamán. A második mérkőzésen már kevésbé találtuk a fonalat, a vasárnapi ebéd nehéznek bizonyult. Hasznos tapasztalatokat szereztünk a mai napon a változatos ellenfeleknek köszönhetően. OGYB FU11 - I. Csoport

DSI Debrecen–Berettyóújfalu 0-0

DSI Debrecen–Sárospataki RKG Alapítvány 0-0

Vezetőedző: Szikszay Csaba OGYB LU13 - I. csoport

DSI Debrecen 1.–Balkányi ISE 34-4

DSI Debrecen 1.–KK Hajdúszoboszló 23-13

Vezetőedző: Milánik Zoltán

Milánik Zoltán: Az első mérkőzésen nem borult a papírforma. Két új játékos is lehetőséget kapott, Bertók Adrienn és Galoff Gréta. Ügyesen vették az akadályokat. A második találkozón a Hajdúszoboszló csapata elég nagy hőmérsékleten kezdte az elejét. Labdaszerzésekkel és lerohanásokkal válaszoltunk a kihívásra. Szépen felütköztünk és a jó kapusteljesítménynek köszönhetően nyertünk.

DSI Debrecen 2.–Vitka SE – Cigánd 14-12

DSI Debrecen 2.–KK Hajdúszoboszló 25-21

Vezetőedző: Hadady Mónika

Hadady Mónika: Nehéz győzelem született a nap nyitányán, a félidőben még egy góllal az ellenfelünk vezetett. Rengeteg hibával játszottunk, ez az a mérkőzés, amit egyik edző sem szeretne átélni, amikor mi magunk sem értjük mi is történik a pályán. Nagyon örülünk, hogy sikerült megfordítani a félidő eredményét. Erős ellenféllel játszottuk a második mérkőzésünket. Ezen a meccsen az összeszedettség, a pontosabb átadások és kapura lövések, a védekezés összehangolása jellemezte a csapatot. Gratulálok mindkét győzelemhez! Nagyon büszke vagyok a „kicsi” lányokra. OGYB FU13 - I. Csoport

DSI Debrecen – Mezőkövesd 13-24

DSI Debrecen – Hajdúszoboszló Gönczy 24-22

Vezetőedző: Vida Szabolcs

LU17 II. osztály-Kelet

DSI Debrecen–K.Szeged SE 32:19

Vezetőedző: Bujárszki Ádám

Bujárszki Ádám: Jó felfogásban kezdtük a mérkőzést. Kiváló védekezés, nagyon jó kapusteljesítmény, gyors támadások jellemezték a játékunkat ebben a periódusban. A 15. percben 11:1 volt az állás, ezzel a kezdéssel jó alapot teremtettünk, hogy mindenki játéklehetőséget kapjon, és tudjunk különböző felállásokban gyakorolni. A gyors játékunkba több technikai hiba és eladott labda volt. Ennek ellenére tetszetős támadásokat vezettünk és végeredményképpen közönségszórakoztató játékot nyújtottunk. Gratulálok az egész csapatnak! Hajrá DSI!