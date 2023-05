A több kulcsjátékosát is nélkülöző DEAC ötpontos győzelmet aratott a szintén tartalékos Sopron otthonában, mellyel elvette ellenfele pályaelőnyét, s már csak egy lépésre került az 5–8. helyért rendezett keresztjáték megnyerésétől – írta a deac.hu.

A párharc első két találkozóján mindkét alkalommal a hazai csapat diadalmaskodott, így 1–1-es összesítéssel utazhattak vissza a csapatok Sopronba. A hajdúságiaknál ezúttal Mócsán személyében egy újabb kulcsjátékos csatlakozott a maródiak sorához, míg a hazaiaknál ugyan már a betegségéből felépülő Kosztasz Flevarakisz dirigált az oldalvonal mellől, Durham mellett Molnár is kiesett a palánk alatti rotációból.

A hazaiaknál két U20-as játékosuk, Csendes és Schöll pontjaival indult a találkozó, majd White és Joseph is csatlakozott hozzájuk, melyre debreceni részről csak Tóth Ádámtól érkezett válasz (9–3). Drenovac kosara után a DEAC is ébredezni látszott, majd a negyed feléhez érve a szerb klasszis mellett Kenéz is értékesített egy hárompontos. A negyed második felében a védekezés kezdett helyre rázódni, így Polyák gyorsindítása és Govens betörése után már a DEAC járt előrébb (16–17). Sokáig nem örülhettek a vezetésnek a hajdúságiak, Joseph három büntetővel szinte azonnal fordított, míg a negyedet Sitku utolsó másodperces tempója zárta, így tíz perc elteltével néggyel mentek a hazaiak.

A folytatásban mindkét oldalon pontatlanná vált a játék, melyből a DEAC tudott hamarabb kikeveredni, Drenovac vezérletével a játékrész felénél utolérték ellenfelüket, időt is kértek a hazaiak. A védekezés nagyon összeállt a cívisvárosiaknál hat perc alatt mindössze egy hárompontost jegyzett az SKC, így Gáspár ziccerét követően már újra a fehér-feketék vezettek (24–26). A félidőhöz közeledve Sitku percei következtek, az erőcsatár védő oldalon is sikeresen zavarta meg a debreceni magasembereket, míg támadásban sorozatban hat pontot szerezve újra sikerült fordítaniuk (32–28). Az utolsó minutumban azonban újra a DEAC akarata érvényesült, 6–0-s rohanásuk után így ők mehettek minimális előnnyel az öltözőbe.

A fordulás után percenként változott a vezető kiléte, az adok-kapokból pedig inkább a vendéglátó tudott profitálni, Barnett kosaraival négy egységgel megléptek. Tóth rázta fel csapatát egy közelivel, majd Drenovac egy dupla mellett egy hárompontost is elsüllyesztett, Polyák betörését követően pedig már egy 9–1-s sorozatnál jártak a hajdúságiak, magához is hívta övéit Flevarakisz (43–47). Ez sem lassította le a cívisvárosiakat, okosan kihasználták a szűk rotációval dolgozó soproniak gyengeségeit, s a negyed végére hét pontra duzzasztották fórjukat.

A záró felvonás kezdetén White kosarára Garamvölgyi válaszolt, Neuwirt triplája után pedig a mérkőzés során először kétszámjegyű volt a differencia (49–59). Mielőtt végleg elúszott volna a hajó, Supola jelentkezett egy távolival, White betörése után pedig újra nyílt volt a mérkőzés. Négy perccel a vége előtt Joseph ziccerével tovább zárkóztak a hazaiak, melyre hiába válaszolt Polyák egy közelivel, az irányító hármasával már újra látótávolságon belülre kerültek (63–65). Ekkor azonban Drenovac lélektanilag a legjobbkor dobta be harmadik hárompontosát, majd igazi vezérként egy újabb kosárral a mérkőzést is eldöntötte. A Sopron ugyan mindent megtett az utolsó percekben, de reális esélyük már nem volt az okosan játszó Mandics-csapat ellen, így 75–70-es sikerével a DEAC magához vette a pályaelőnyt, s pénteken hazai pályán lezárhatja a párharcot.

A tények Férfi NB I. A, 5–8. helyért – 3. mérkőzés Sopron KC–DEAC 70–75 (21–17, 11–17, 15–21, 23–21) SKC: JOSEPH 16/6, Csendes 3/3, WHITE 24/3, Barnett 7, Schöll 2 csere: SITKU 9, Supola 6/6, Csátaljay 2. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz DEAC: Govens 5, Kenéz 3/3, Polyák 11, Drenovac 32/9, Tóth 10 csere: Neuwirth 5/3, Garamvölgyi 7, Gáspár 2. Vezetőedző: Andjelko Mandics Andjelko Mandics: Mindkét csapatnál voltak hiányzók, a szűkebb rotációk miatt mindkét csapat sok hibával játszott. A küzdeni akarásra ma nem lehet panaszom, a srácok mentek előre becsülettel, a kulcs pedig az volt, hogy kihasználva az ellenfelünk gyengeségeit sok támadó lepattanót tudtunk szerezni, illetve a szerzett labdákból könnyű kosarakat dobtunk. Pénteken hazai pályán szeretnénk lezárni a párharcot.

HBN