A piros-fehérek első találatát szerző Dorian Babunszki portálunknak elmondta, nem volt egyszerű megtalálni a réseket a mélyen védekező a Fehérvár falán. – Nagyon jól csinálták, így egy kicsit nehéz volt megtalálni a helyeket a védelmük mögött, ám idővel szerencsére sikerült esélyeket teremtenünk – elevenítette fel. –. Félidőben megbeszéltük, mit kell tennünk, hogy megtörjük ezt a vonalat, és végül sikerült átütnünk a falukat. Mivel én voltam elől, ez nagyban tőlem is függött., próbáltam megtartania labdákat, és ha lehetőség adódott üresbe mozogni.

Három emberük volt hátul, nem volt egyszerű, de a gólomnál Dzsudzsák Balázs kiválóan készített elő Kusnyír Eriknek, aki remekül tekert be közére.

Mindig készen kell állni, most is éreztem, egyszer meg fog találni a labda, jól érkeztem és sikerült bepörgetni a hosszúba. Hétvégén megyünk Paksra, akik nagy riválisaink a dobogóért vívott harcban – nyilatkozta a Loki házi gólkirálya hozzátéve, a tolnaiak ellen nagy szükségük lesz a szurkolóikra, akik idegenben is hazai hangulatot teremtenek, nagy erőt adva nekik.