A DEAC női futsalcsapata egészen drámai összecsapáson jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a TFSE ellen szombaton délután. A másik ágon a nagy rivális, a Tolna-Mözs verte a Budaörsöt, így megismétlődött a tavalyi döntő párosítása, akkor 1–0-ra a debreceniek nyertek.

A találkozó némi debreceni fölénnyel indult, többet volt a labda Üvegeséknél. Aztán a második percben ennek meg is lett az eredménye, Horváth Viktória a bal szélről befelé húzva kegyetlenül kilőtte a hosszú felsőt, ezzel vezetést szerzett a DEAC. A továbbiakban is inkább az egyetemi együttes dominált, azonban hiába jutottak el több lövésig, Deczki Vanda – aki annak idején még az MVFC Berettyóújfalu kapujában is állt – rendre védeni tudott.

Forrás: Molnár Péter

A továbbiakban is inkább az egyetemi gárda gyakorolt nyomást ellenfelére, azonban figyelniük kellett, mert egy-egy labdavesztést követően veszélyes kontrákat vezetett a tolnai együttes. Üveges Katalin egy remek átvétellel nagyon veszélyes helyzetben indulhatott volna meg a szélen, azonban Nagy-Györgyné Horváth Hanna nagyon látványosan rántotta vissza mezénél fogva. Egyértelműen sárga lapos szabálytalanság volt, nem is maradt el a figyelmeztetés Tóth-Tolnay Annamária játékvezető részéről.

A sorsolás szerint hazai, de valójában idegenbeli gárda a játékrész utolsó perceiben magasabb fokozatba kapcsolt. A próbálkozásaik azonban többnyire a debreceni blokkon elhaltak, ami viszont túljutott, azt pedig Torma Lilla hatástalanította. A másik oldalon a szünet előtt Czégényt hozták a többiek szinte kihagyhatatlan helyzetbe. A debreceni játékosnak azonban átpördült a lábán a labda, pedig nagyjából 3 méterre volt az üres kaputól.

Így maradt az 1–0-s DEAC-vezetés a félidőre.

A folytatás hatalmas tolnai helyzettel indult, de Torma ezúttal is remekül mozdult ki kapujából. A másik oldalon Üveges passzából került ziccerbe Horváth, az első gól szerzője ezúttal viszont elvétette a kaput. A DEAC rákapcsolt, és sorra alakította ki a lehetőségeket: ismét Horváth lába lendült, ekkor már jóval közelebb járt, hiszen a felső lécen csattant az életerős lövése. Utána Csepregi léphetett ki, de estében fölé kanalazta, majd megint Horváth lőtt – ha lehet – az előbbinél még nagyobb kapufát. Ezekben a percekben igencsak a tolnaiak mellett volt a szerencse.

A 29. percben azonban már az sem segített. Fülöp lövése még kijött Deczkiről, de a kipattanóra tökéletesen érkezett Nagy Anikó, aki közelről nem is hibázott, megduplázta ezzel előnyét Quirikó Vivien együttese. A kétgólos hátrányban a Tolna szinte folyamatosan 5 a 4 ellen, kapus nélkül játszott támadásban. Egészen hosszú idő telt el, mire először eljutottak lövésig ennek köszönhetően, de ahogy megszokhattuk, Torma ezúttal is hárított.