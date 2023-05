Vajon mekkora erőfeszítést bír ki az emberi test és az elme? Meddig lehet feszegetni a határainkat? Hol van az a pont, amikor már csak egy hajszálon múlik, kibírjuk-e vagy sem? És mi az, ami átlendítheti az embert a holtpontokon? Ezeket a kérdéseket minden bizonnyal a debreceni Csontos Lajos Róbert testépítő is feltette már magának, aki a közelmúltban rangos megmérettetésen nyújtott kimagasló teljesítményt: a PCA Central Europe bajnokságon a legjobbnak bizonyult First timer bodybuilding kategóriában, a Short Bodybuilding kategóriában pedig második lett. Előbbi egy tehetségkutató kategória, utóbbi pedig a 174 cm alatti versenyzőknek lett meghirdetve. A bajnokságról érdemes tudni, hogy leginkább az izomtömeg, a szimmetria, az összhang, az arányok, a kondíció és a prezentáció kerülnek górcső alá, ám addig, míg valaki színpadra lép, hosszú és kőkemény munkával kikövezett út vezet.

Lajos január közepén kezdte a felkészülést, és bár voltak nehézségek, végig kitartott

Forrás: Csontos Lajos-archív

– Január 16-án kezdtem a felkészülést, eleinte nem volt annyira megterhelő, de ahogy telt az idő, egyre nehezebb lett. Nagyjából tudtam, mi vár rám, hiszen már indultam versenyen: 2019-ben Ausztriában negyedik lettem. Személyi edzőként dolgozom, így a napi 14 órás munka szellemileg lefárasztott. Szerencsére a vendégeim is támogattak, tudták, hogy mire készülök, ez könnyebbséget jelentett.

Mivel egész évben jól táplálkozom, nem volt nehéz tartani az előírt étrendet, amiben grammra pontosan le volt írva, hogy miből és mikor ehetek. Az edzésem is szigorúan meg volt határozva súlyokra elosztva, a felkészülés végén már heti 5-ször súlyzóztam és 5-ször kardióztam. Az utolsó 3-4 hét volt a legnehezebb, amikor csökkenteni kellett már a szénhidrátot, az edzések száma is nőtt, és már aludni sem tudtam jól, pedig a pihenés az egyik legfontosabb

– mondta el Hajdú Online-nak Csontos Lajos. Hozzátette: szerencsére a menyasszonya, a szintén személyi edzőként dolgozó Földesi Nóra is támogatta, végig mellette állt, együtt diétáztak, így sokkal könnyebb volt átvészelni a nehezebb időszakokat is. Sokat számít az is, hogy mindketten szakmabeliek, ugyanis egy versenyre való felkészülés a párkapcsolatokat is próbára teszi. – Előre megbeszéltük, hogy biztos lesznek olyan időszakok, amikor ingerültebb leszek, vagy éppen már kevesebbet tudok beszélni, nehezebben koncentrálok, de erre felkészültünk – mondta.

Menyasszonya, Földesi Nóra mindenben támogatta

Forrás: Csontos Lajos-archív

Nem volt zökkenőmentes az út

A hónapokig tartó kemény munka pedig meghozta a gyümölcsét, a bezsebelt elismerések mellett Lajos azt is elmondhatja magáról, hogy ő lett valószínűleg a „legszárazabb” versenyző, ám ez sem volt könnyű menet. A verseny napján ugyanis már ájulás közeli állapotban lépett színpadra, de a magának tett ígéretét betartva, nem adta fel az út végén. Joggal merül fel a kérdés, vajon ez miért éri meg, de erre rögtön választ is kaptam.

Legyőzni a tegnapi önmagamat, ez a legfontosabb. Ezzel saját magunknak bizonyítunk. Anyagilag egy ilyen verseny nem éri meg, hiszen a helyezések nem járnak pénzjutalommal, pedig milliós nagyságrendbe kerül a felkészülés. Viszont ott van az elismerés, a tapasztalatszerzés, illetve sokat jelenthet kapcsolatszerzés szempontjából is. A legszárazabb forma valóban nem egészséges, sajnos az élsport nem is erről híres. A felkészülésem alatt volt bicepsz- és arcüreggyulladásom is, és egy gyomorrontáson is átestem. Feladhattam volna, de ezekre mint akadályokra tekintettem, amiket sikerült legyőzni. Azt az állapotot pedig, amikor alig van bennünk víz, mindössze pár óráig lehet tartani

– mondta Lajos, aki a verseny után közvetlenül nem a hamburgerért nyúlt, hanem leült pihenni, hiszen már alig volt benne erő. Azt is megtudom, hogy a felkészülés alatt összesen 21 kilót fogyott, számomra megdöbbentő ez a szám, de itt is látszik, milyen jelentős a vízhajtás szerepe.

Lajos valószínűleg a „legszárazabb” versenyző volt

Forrás: Csontos Lajos-archív

Arról is szót ejtettünk, hogy a versenyzés nem való mindenkinek. – Csak az induljon, aki makkegészséges, én is egy részletes orvosi kivizsgálással indítottam a felkészülést. Fontos a jó genetika, de ez nem elég, bele kell adni 110 százalékot, mert máshogy nem működik. A versenyen pedig komplex koreográfia van, a pózokat előre be kell gyakorolni, nem olyan könnyű ez, mint amilyennek látszik – részletezte.

Lajos egyébként Bóni Balázs személyi edző támogatásával vágott neki ennek a megmérettetésnek, akitől az edzésben, a táplálkozásban és mentálisan is segítséget kapott. Rajta kívül több olyan magyar edző van, akikre példaként tekint: ilyen például Kökény Béla, Bereczki Krisztián és Bohos Kornél. Az elért eredménye magáért beszél, Lajos ezzel kvalifikálta magát a világbajnokságra is, ám úgy döntött, hogy most a menyasszonyára és a közelgő esküvőjükre, a vendégeire és önmagára koncentrál inkább.

Mindig is az élete része volt a sport

Valószínűleg fog még versenyezni a jövőben, a közeljövőben szeretne a menyasszonyával együtt színpadra állni. A sport mindig is közel állt hozzá, gyermekkorában versenyszerűen atlétikázott, focizott, pingpongozott és tollasozott is. A testépítés – ami azóta már a szenvedélyévé vált – 18 éves korában jött az életébe, amikor elkezdte zavarni, hogy vékony alkatú. Folyamatosan képzi magát ezen a területen, és a vendégeivel is szép eredményeket érnek el. Azt vallja, hogy meg kell érnie egy elhatározásnak abban, aki változást szeretne, a motivációs videók nézésétől még senki sem lett izmos. Arra biztat mindenkit, hogy sportoljon, amikor pedig az életmódváltásról kérdezem, nem kertel: aki holnap vagy jövő héttől szeretne váltani, annak szerinte nem fog sikerülni. Ebbe ugyanis, ahogyan megjön az elhatározás, azonnal bele kell vágni, míg tart a lendület.

Vass Kata