A 2022/2023-as szezon utolsó hazai bajnokiját vívja a DEAC az NB III. Keleti csoportjában, a fekete-fehér alakulat vasárnap 17 órakor a hatvaniakat fogadja. A kilátogatóknak érdemes figyelembe venniük, hogy a Tavaszi Nagyvásár miatt a stadion utcája le lesz zárva az autóforgalom elől, ezért természetesen parkolni sem lehet majd ott – írta a deac.hu.

A Hatvan a 10. helyen tanyázik, a DEAC viszont úgy dobogós, hogy csak egy ponttal előzi meg a Körösladányt, vagyis ugyancsak van tétje az utolsó előtti körben rendezett találkozónak a házigazdák szempontjából. – Kicsit elhamarkodott kijelentést tettem az elmúlt hetekben, valamelyik hazai mérkőzésünk után, ugyanis azt bátorkodtam mondani, hogy a végére mindig kiegyenesedünk, mert visszatérnek a sérültjeink. Azóta négy kezdőjátékosunk is kidőlt, és valószínű, hogy a szezon hátralévő két meccsén már nem tudnak játszani. Lakatos Benjámin és Kerekes Krisztián a Pénzügyőr ellen sérült meg, Sándor Tamást Kisvárdán kellett lecserélni mindössze húsz percnyi játék után, Ujvárosi Ádámot pedig most műtötték meg. Ádám úgy szerepelt végig a szezonban, hogy volt egy kisebb térdproblémája, s hogy ne a többieknél később kezdje majd el a nyári felkészülést, most élt az operáció lehetőségével – mondta Sándor Tamás, aki hozzátette: szerencsére vannak olyan labdarúgók a keretben, akik alkalmasak az említett négy maródi futballista pótlására.

– Tulajdonképpen majdnem minden találkozónkat úgy játszottuk le az idényben, hogy valaki, vagy valakik hiányoztak betegség vagy sérülés miatt. A Hatvan ellen fontos lesz, hogy az átmeneteket jól meg tudjuk oldani. Vannak náluk veszélyes játékosok, például Sármány Kristóf, aki nem véletlenül vezeti a góllövőlistát. Ő nem játszott a legutóbbi fordulóban az FC Hatvan–Körösladány (1–2) mérkőzésen, lehet, hogy megsérült. Ám nem is ez a lényeges számunkra, bízom benne, hogy a bajnokság utolsó hazai meccsét jó szellemben vívjuk meg és nyerni tudunk – fogalmazott a tréner. HBN

NB III. Keleti csoport, 37. forduló DEAC–FC Hatvan 2023. 05. 14. (vasárnap) 17:00, Debrecen, Dóczy utcai Sportcampus