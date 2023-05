Újabb feladat előtt álltak a DEAC női futsalosai szombaton a Női Futsal Magyar Kupa elődöntőjében. Quirikó Vivienéknek a TFSE ellen kellett kivívniuk a döntőbe kerülést. A kisebb létszámú, de annál lelkesebb szurkolótábor nagy része érezhetően a debreceni lányok mellett volt. Az összecsapás előtt már tudni lehetett, hogy a másik ágon a Tolna kvalifikálta magát a vasárnapi fináléba.

Nagy iramban kezdődött az összecsapás, az első lehetőség Horváth Viktória előtt adódott, de a lövése elkerülte a kaput, majd Csepregi próbálkozott, de Hargas hárítani tudott. A fehér mezes TFSE is igyekezett veszélyeztetni, ám Torma bizonyította, miért is a női futsalválogatott első számú kapusa. A 4. percben viszont már csak szemmel kísérte a Balya lövését, viszont az eredmény nem változott. A folytatásban is a fekete mezes gárda akarata érvényesült leginkább, előbb Horváth találta el a kapufát, majd Gajzádó sem tudta feltörni a fővárosiak kapuját. A 9. minutumban azonban jött a hideg zuhany, Gruber Brigitta góljával megszerezték a vezetést a budapestiek (0–1). Sokáig nem szomorkodhattak Quirikó Vivienék, két perccel később Csepregi egyenlített (1–1). A játékrész utolsó szakaszában kiegyenlített lett a játék képe, csupán a lefújást megelőző pillanatokban élénkült meg a találkozó, előbb Horváth a kapufát találta el, majd az ellentámadásból Torma hárított hatalmasat. 1–1-es állásnál vonulhattak az öltözőbe a csapatok.