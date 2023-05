Ahogy arról már beszámoltunk, ismét előnyben van a DEAC női futsal csapata a TFSE elleni bajnoki döntőben, miután 5–1-re legyőzte a fővárosiakat a DESOK-ban vasárnap.

A lefújás után Quirikó Vivien vezetőedző elégedetten értékelt portálunknak.

– Úgy gondolom, ez volt eddig a legsimább mérkőzés a párharcban – hangsúlyozta. – Koncentráltan, összeszedetten játszottunk, az elejétől domináltunk, és magabiztos győzelmet arattunk. Ehhez kellett az is, hogy jó teljesítményt nyújtottunk, mindenki jól szállt be, ezek összeadódva eredményezték azt, hogy csapatként is jól működtünk. Lélektanilag fontos pillanat volt, hogy a szünet előtti utolsó pillanatokban gólt szereztünk, így előnnyel vonultunk pihenőre. Mondtam a lányoknak az öltözőben, ettől függetlenül ne bízzuk el magunkat a vezetés tudatában, hiszen a párharc második összecsapása jó példa volt arra, még több gólos előnynél sem szabad kiengedni, és úgy koncentráljunk továbbra is, mintha még 0–0 lenne az állás. Jobban játszottunk már az első 20 percben is ellenfelüknél, de 3–1-nél éreztem csak, hogy kezünkben van a meccs.

A mesterhármast szerző Horváth Viki vezére volt a csapatnak, nagyon örülök, hogy ilyen kiváló teljesítményt nyújtott.

Üveges Katának egy kontaktnál nekicsúsztak a bokájának. Jó jel, hogy rá tudott állni utána – igaz bicegve –, de nagyon bízunk benne, hogy vasárnapra bevethető lesz. Remélem, ez a siker ad egy löketet a negyedik összecsapásra, és Pesten le tudjuk majd zárni a párharcot – mondta el a szakember.