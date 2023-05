A DEAC férfi kézilabdázói pénteken szezonzáró vacsorát tartottak, amelyen elbúcsúztak Balázs Sándortól és Rédei Istvántól, akik 2021 óta erősítették az együttest – írja a deac.hu.

A 31 esztendős Balázs a szövetség adatbankja szerint az előző két idényben harminchat tétmeccsen jutott szóhoz a hajdúsági csapatban, a fellépéseit hetvenöt góllal zárta. A több poszton is bevethető játékosra egy sérülés miatt az idei bajnokság hajrájában már nem számíthatott Mándi Norbert vezetőedző. Balázs korábban az élvonalban 202 összecsapáson bizonyíthatott.

A 14-szeres magyar válogatott Rédei a legutóbbi két évben ötvennégy mérkőzésen tehette le a névjegyét a DEAC-ban. A tapasztalt jobbátlövő főleg a 2021/22-es kiírásban termelte a gólokat, ekkor kilencvenhárom alkalommal köszönt be. A 40. születésnapját augusztusban ünneplő sportoló ezt a szezont tizenhét találattal fejezte be. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy korábban Spanyolországban és Franciaországban is megfordult.

Elképzelhető, hogy Balázs Sándor alacsonyabb osztályban érdekelt gárdához igazol, míg Rédei István valószínűleg befejezi karrierjét.

HBN