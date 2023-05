Aleksej Carev és Kenéz Csaba is 1+1 éves szerződést kötött a Debreceni Egyetem alakulatával – jelentette be a DEAC.

Tovább formálódik tehát a debreceni kosárlabdacsapat kerete a 2023-24-es szezonra. Mócsán Bálint, Djordje Drenovac és Kovács Ákos már korábban megegyezett a klubbal a közös folytatásról, most pedig újabb két kosaras írt alá a cívisvárosba.

A szombathelyi nevelésű Kenéz Csaba az előző idényt már a hajdúságban töltötte, az ifjú irányító az Egis Körmend együttesétől érkezett kölcsönbe a fehér-feketékhez. Kenéz rendkívül eredményes esztendőt zárt a DEAC színeiben: U20-as, illetve egyetemi bajnoki címet ünnepelhetett, emellett a felnőttek között is letette a névjegyét. Az NB. I B Piros csoportjának hatodik helyén végző U23-as csapat egyik alapembereként 12,1 pontot, 4,7 gólpasszt és 3,9 lepattanót átlagolt, míg az élvonalban 22 mérkőzésen kapott lehetőséget, és több alkalommal is remek teljesítménnyel segítette a debrecenieket.

Legemlékezetesebb A-csoportos összecsapásán 14 egységgel járult hozzá a hajdúságiak Pakson aratott kulcsfontosságú sikeréhez, de nyugodt szívvel ide sorolható az oroszlányiak ellen dobott tíz pontja is.

A leírtak fényében nem lehetett kérdés, hogy a cívisvárosiak vezetősége marasztalja 192 centiméter magas, a jövőre még hatályos ”fiatalszabály” életkori követelményeinek eleget tevő kosarast, akit immáron végleg leigazolt a vasi piros-feketéktől.

A DEAC-szimpatizánsok ősztől Aleksej Carev személyében egy új arcot is üdvözölhetnek az Oláh Gábor utcán. Habár a 2000-es születésű, hátvédként és bedobóként is bevethető játékos a negyedik elsőosztályú szezonjára készül, így a drukkerek ellenfélként már többször is találkozhattak vele.

A szerb születésű, ám ”kosármagyarnak” számító Carev a 2020-21-es kiírás során a PVSK-Veolia gárdájánál mutatkozhatott be a felnőtt élvonalban, majd két évet töltött el Oroszlányban.

.Statisztikái folyamatos fejlődést mutatnak, ebből kifolyólag egyre nagyobb szerepet kapott az OSE szakmai stábjától. Az előző bajnoki idényben 34 ütközeten átlagosan 19 percet töltött a játéktéren, ezalatt 6,3 pontot szerzett – számolt be a DEAC.

