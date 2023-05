A szezon végére bombaformába lendült DVSC Schaeffler együttese teljesen megérdemelten szerezte meg a bronzérmet, miután idegenben 39–25-re legyőzte a Dunaújvárost szombat délután A piros-fehérek egy meccsközepi megingástól eltekintve végig kézben tartották az összecsapást, és végül fölényesen nyertek.

A bajnoki utáni sajtótájékoztatón Szilágyi Zoltán nem győzte hangsúlyozni, mennyire büszke a csapatára. – A sajátom mellett szeretnék gratulálni a dunaújvárosiaknak is, hiszen a szezonban hazai szinten nagycsapatnak számító együtteseket késztettek komoly csatára. Ide soha nem lehetett úgy jönni, hogy az ember biztosra veszi a kettő pontot. Örülök, hogy nagy arányban nyertük meg ezt a találkozót is. Tudtuk jól, hogy az utolsó négy meccsen a maximumot kell nyújtanunk, ha meg szeretnénk szerezni az újabb bronzérmet. Akartuk ezt a sikert, úgy álltunk bele az utolsó összecsapásokba, hogy nem az volt a kérdés, nyerünk-e, hanem mennyivel. A csapat magabiztosan, meggyőzően teljesített az elmúlt hetekben, a gólkülönbségünk 67 ezen a négy bajnokin, ami önmagáért beszél. Büszke vagyok erre a mérkőzésre, az egész idényre, és arra, hogy ennek a gárdának lehetek az edzője, ezen az úton kell tovább mennünk. Örülök, hogy két érmet is tudtunk nyerni ebben a szezonban, köszönöm szépen a támogatást és a hozzáállást az egész stáb nevében – mondta el a szakember.

Bordás Réka, a DVSC saját nevelésű válogatott beállósa egy ideig biztosan az utolsó meccsét játszotta piros-fehérben, mert a nyártól máshol folytatja.

– Rendkívül boldog vagyok, mert méltóképpen tudtam búcsúzni a csapattól, a klubtól. Büszke vagyok a lányokra, újfent bebizonyítottuk, mennyire akarjuk a harmadik helyet. Az elmúlt négy meccsen minden erőnket mozgósítottuk, hogy megszerezzük a bronzérmet. Szeretnék gratulálni a hazaiaknak is, remekül küzdöttek, nem adták könnyen a két pontot – értékelt az öt gólt dobó játékos, aki zárásként megköszönte mindenkinek, aki segítette az eddigi pályafutását.

