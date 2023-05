Az MVFC büntetőkkel veszítette el a férfi futsal bajnoki döntő második felvonását a vendég Haladással szemben hétfő este. A berettyóújfalui Pálfi István Rendezvénycsarnok gyakorlatilag megtelt a rangadóra, a helyi szurkolók kifejezetten bizakodóak voltak az összecsapás előtt.

Az első nagy hazai lehetőséget a 3. perc hozta, de Rábl János nem tudta közelről átvenni a labdát. Támadásban most is az első meccsen alkalmazott 5 a 4-et játszotta a Berettyó, Nagy Imréék igyekeztek türelmesen passzolgatva hibára kényszeríteni a vasiakat. Egy kontránál Matheus nem tudta átvenni a labdát, pedig ígéretes helyzetbe kerülhetett volna. A hazaiak agresszívan támadták a vendégeket, akik persze erre igyekeztek rájátszani, hátha gyorsan összeszedi az 5 csapathibát az Újfalu, de láthatólag mindkét oldal tanult az első találkozóból.

Szólt a Mindent bele! a lelátóról, a buzdításra nem lehetett panasz. A múlt csütörtöki találkozóhoz hasonlóan most sem szűkölködtünk a keménykedésben. Egy Rábl-Rafinha-Matheus összjátékot követően utóbbi lőtt estében kapura, de Alasztics nagyot végett lábbal, a kipattanót pedig az alapvonalon túlra rúgták a védők. Iszák Dominik veszélyeztetett, de pár centit tévedett. Juanra, a vendégek mestere időt is kért, mert nem tetszett neki csapata játéka. Takács Zoltán került ziccerbe egy labdaszerzés után, de Alekszics megint nagyot védett. A hazaiak fogták a fejüket, a szöglet után meg a Hali kapusa tette ugyanezt, mert véletlenül legázolták a nagy igyekezetben. Olyan nagy baja nem volt, mert Iszák bombájánál bemutatott egy újabb bravúrt – ebben a periódusban egyértelműen a Berettyó irányított. Matheus hagyott ki egy újabb ziccert, a közönség nem hitt a szemének, de a hazai kispad is hüledezett. Aztán meg Sándor Máté védésén, mert a Hali-játékos lövését már sokan bent látták. A szünet előtt még egyszer felpaprikázódott a hangulat, Nagy Imrére három fehér mezes esett rá, miközben megpróbált köztük átcsusszanni, de a sporiknál nem ért szabadrúgást egyik megmozdulás sem.

Fordulás után szinte rögtön felrobbant a lelátó: Rábl passzát a brazil Matheus váltotta gólra a 22. percben! 1–0.

Kijjebb jött a Haladás, és bizony gyorsan érkezhetett volna az egyenlítés, ha Hajmási hamarabb kapcsol egy lecsorgónál. Takács Zoltán rakétája forgácsolta szét a felső lécet a 35. percben, ekkor nagyon közel járt a második gólhoz az MVFC. Aztán Szalmás került nagy helyzetbe egy kapufa után, de Sándor Máté résen volt, ráadásul a Szombathely ötöse meg is rúgta a kezét, így szabadrúgás járt kifelé.

Forrás: Molnár Péter

Ápolás miatt le is kellett cserélni a kapust, az őt váltó Mezei Dávid pedig ziccervédéssel mutatkozott be, e sorok szerzője lelki szemeivel konkrétan már gólnak látta a vasi támadás végét, de szerencsére nem így történt. Ami az egyik oldalon kimaradt, a másik hál' istennek nem:

Nagy Imre felbőrözte, s egyben hintába is ültette az emberét, majd jobb külsővel elemi erővel lőtt a hosszúba a 31. perben! 2–0.

Tombolt a zene és a lelátó, a dunántúliak pedig egyből reagáltak, és átálltak 5 a 4-re támadásban. A válogatott Vas Ádámra került a megkülönböztető mez, melynek mindjárt nagy jelentősége is lett, ugyanis

egy peches szerelési kísérlet után pont Vas elé került a labda, ő pedig egy igazítást követően felvarrta azt a jobb felsőbe. 2–1.

Támadásban maradt vészkapussal a Haladás, így értelemszerűen hátrébb szorultak Trencsényi János tanítványai, ám jött a megoldás, ők is 5 a 4-eztek, amikor tehették. Sokkal többet volt a labda a Haladásnál, bizony előfordultak hajmeresztő szituációk, de vitézül állták a sarat a bihariak. Rafinhát kellett ápolni, de legalább addig is szusszanhattak Gál Istvánék.

Ám sajnos nem sikerült kihúzni a végéig, Luiggi Longo vette be távoltól Mezei kapuját. 2–2.

Jöhetett a 2x5 perces ráadás. Hazai szempontból jó hírnek számított, hogy a fehér mezeseknek kigyűlt az 5 faultjuk, és a ráadásban ezek nem törlődnek, így joggal lehetett bízni abban, hogy előbb-utóbb kisbüntetőhöz jut a Berettyó. Maradt az emberfölényes játék, de a Haladásnál volt a játékszer, így az extra time első nagy védését Mezei Dávid mutatta be. Fordulás után kisbüntetőhöz jutott az Újfalu, de Matheus próbálkozását az első meccshez hasonlóan most is védte Gyimesi.

Több gól már nem esett, így következtek a büntetők, amelyet a szerencsésebb Haladás nyert meg 9–8-ra, nem feltétlenül megérdemelten.

Forrás: Molnár Péter

Az egyik fél 3 győzelméig tartó párharc állása 2–0 a Haladásnak, a következő találkozó a vasiak otthonában lesz csütörtökön 20 órától.

MSZ