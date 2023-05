A 2022-23-as kiírás küzdelmei ugyan még javában tartanak, de a DEAC kosárlabda szakosztályának vezetősége már elkezdte az építkezést a következő szezonra – tudatta a klub hétfői közlésében. Első lépésként Andjelko Mandics vezetőedzővel sikerült megállapodniuk, akivel az alapszakasz második felében bravúrosan szerepelt a csapat, s végül kiharcolta a rájátszásba jutást. A szakemberrel a szerződéshosszabbítás mellett a hátralévő mérkőzésekről, a fiatalok szerepéről, továbbá a nyári keretépítésről beszélgettett a DEAC.

A vezetőség még a szezon befejezése előtt megkereste az edzőt a hosszabbítással kapcsolatban, gyorsan megszületett a megállapodás, ezek szerint a részéről sem volt kérdés, hogy szívesen folytatná a megkezdett munkát. – Tényleg egy villámgyors megállapodás volt, nagyon örültem, hogy a következő szezonra is felajánlották a vezetőedzői pozíciót, és egyben nagy megtiszteltetés is számomra. Szerencsére jól sikerült az alapszakasz vége, s bár elég nehéz helyzetben vettem át az irányítást, végül sikerült kiharcolni a rájátszást.

Bár a négy közé jutás nem sikerült, idén is szeretnénk a lehető legelőrébb végezni, de azt is megígérhetem, hogy a következő idényben is keményen fogunk azért dolgozni, hogy szép eredményeket érjünk el

– kezdte.

Andjelko azt is elárulta, nagyon jól érzi magát Debrecenben, de róla tudni kell, nem is lenne olyan helyen, ahol nem érezné jól magát, nem tartja egészségesnek. – A klub profi szinten működik, mindenki tudja a saját szerepét, szakmailag és emberileg is kiváló a kapcsolatom az itt dolgozókkal. A város és az egyetem összefogása azt gondolom, hogy példaértékű, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kiváló a sportélet. Debrecen egy gyönyörű és élhető város, bár a belvárosban megmondom őszintén, hogy olyan sokat nem tartózkodom.

Az alapszakasz második feléről is kérdezték az edzőt. – Az utolsó tíz fordulóból nyolcszor is győztesen hagytuk el a pályát, kikaptunk a Körmendtől és az Albától, ami annak tükrében, hogy mindkét együttes elődöntőt játszik, szerintem minden csapatnál benne van a pakliban. Több bravúrgyőzelmet is arattunk, de a kulcs az volt, hogy a játékosok is megértették, hogy sokkal többre képesek csapatként, és az senkinek sem jó, ha egyénieskedve rossz eredményeket érünk el. Nyilván játékban is voltak változások, de az sikeresség kulcsa a mentalitásban és a megfelelő hozzáállásban keresendő. A negyeddöntőben a Falco jutott nekünk, és nem lenézve a többieket, de szerintem ők most a legerősebb csapat Magyarországon. Az látszott a párharc során, hogy playoff tapasztalatuk és a nemzetközi kupaszereplések hatalmas előnyt jelentenek számukra, ők sokkal jobban hozzá vannak szokva ehhez a légkörhöz, mint bárki más. Picit sajnálom, hogy nem tudtunk legalább egy meccset nyerni, de a mutatott játékkal sem vagyok elégedett, hiszen csak időszakosan sikerült megnehezíteni a dolgukat.

Összességében elmondható, hogy a saját szintünk alatt kosárlabdáztunk, melyben szerepe lehetett annak is, hogy az alapszakaszban mutatott hajrá mentálisan és fizikálisan is sokat kivett belőlünk

– mondta.

A klub érdeklődésére Andjelko azt is kifejtette, a szezon hátralévő részében mi lesz számukra a legfontosabb. – Az mindenki számára egyértelmű, hogy az ötödik helyen mindig jobb végezni, mint a nyolcadikon, illetve az is fontos, hogy a szurkolóink, a klub és magunk miatt is becsülettel kell befejeznünk ezt a szezont. A motiváció kérdése ilyenkor nagyon fontos, hiszen érthető módon mindenki csalódott, de össze kell szednünk magunkat, minden negatív gondolatot ki kell zárni, és a legjobbunkat kell nyújtani. A jövő szempontjából a fiatalok építése is feladat, ám azt gondolom, hogy az ő szerepeltetésük eddig is jó úton haladt, az U20-as döntő, a MEFOB és a Piros-csoport rájátszása miatt, most nekik is van dolguk és lehetőségük bőven. A legfontosabb, hogy szerintem szépen fejlődtek az idény során, és sikerekben sem volt hiány.

Eljátszottak azzal a gondolattal, mi lett volna, ha hamarabb, esetleg már a szezon elején átvette volna a csapatot. – Azt látni kell, hogy az elején nem a legszerencsésebben volt összerakva a csapat, illetve sok egylabdás meccs is volt, amik nem jól alakultak a számunkra. Ugyanakkor én azt vallom, hogy a szerencsét ki kell érdemelni, nem gondolom, hogy a srácok jobb játékokká váltak volna a szezon második felére, a döntő az volt, hogy sikerült csapatként összezárnunk. Reálisan nézve szerintem sok dolognak kellett volna jól alakulnia a szempontunkból, hogy négybe jussunk, ha nem a Falcoval játsszuk a negyeddöntőt, vagy kicsit korábban áll össze a társaság, de ezeken filozofálni tényleg nem sok értelme van a sportban.

A következő szezon után eltörlik a fiatal szabályt az első osztályban. – Sokszor lenyilatkoztam már, hogy én nem vagyok feltétlenül híve az „adminisztratív perceknek”, mert ha egy fiatal játékos tehetséges, és eleget dolgozik, akkor úgyis megkapja a lehetőséget. Az, hogy két magyar játékosnak kell lenni a pályán, viszont abszolút támogatom, s mivel szűkül a magyar piac, így a fiatalok is megfelelő szerepet fognak kapni – tette hozzá.

Az edző a következő szezon legfontosabb lépéseiről azt mondta, most a legfontosabb, hogy ezt a szezont becsülettel befejezzék a fair play szellemiségében. - Vannak elképzelések és ötletek, a stáb már dolgozik azon, hogy a lehető legideálisabban össze tudjuk rakni a keretet. Az első lépés, hogy el kell dönteni, hogy a jelenlegi keretből kiket szeretnénk és tudunk megtartani, majd a magyar magot kell kialakítani, s ezt követően térhetünk rá a légióskiválasztásra – zárta Andjelko Mandics.