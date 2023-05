Pénteken este újabb feladat előtt álltak a Debreceni Egyetem kosarasai, hiszen úgy léptek pályára a Sopron ellen, hogy győzelem esetén pontot tehetnek a párharcra és tovább küzdhetnek az ötödik helyért. A találkozót kissé álmosan kezdte Andjelko Mandics együttese, a vendégek nagyobb előnyre tettek szert az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. A sok fiatallal felálló hajdúságiak azonban nem adták fel, hamar vissza tudtak jönni, s Drenovac klasszisának köszönhetően a nagyszünetre már előnnyel vonulhattak Neuwirthék. A fordulást követően is derekasan küzdött a kék mezes vendég gárda, de a hazaiak sem adták könnyen a bőrüket. A záró felvonásban minden egy lapra feltéve támadt a Sopron, de a debreceniek higgadtak maradtak, lehetőségeikkel pedig jól sáfárkodtak, így megnyerték a találkozót, és így a párarcot is.

Maguknak tették nehézzé

A pénteki ütközet azonban aligha a sikerről marad emlékezetes, hiszen a 27. percben Garamvölgyi Ákos súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. A hazaiak vezetőedzője a lefújást követően a sajtótájékoztatón értékelte a látottakat. – Hála az égnek, hogy nyertünk! Ákos sérülése nagyon csúnyán nézett ki, remélem minél hamarabb visszatér. Ezt a győzelmet neki szeretném ajánlani. Nagyon rosszul kezdtünk, mondhatni álmosan, nem koncentráltunk.

Ahogyan arra számítottunk, ha a Sopron 500 kilométert utazik, nem úgy fog játszani, hogy ki szeretne kapni. Szerencsére sikerült magunkhoz térni, kontrollálnunk a meccset. A végét magunknak tettük nehézzé, de a legfontosabb a győzelem. Az ötödik helyért a Szolnokkal fogunk találkozni, természetesen azt is meg szeretnénk nyerni.

Annak kifejezetten örültem, hogy mindkét félnél komolyabb szerepet kaptak a fiatalok, szerintem éltek is vele. Ez is azt mutatja, hogy vannak tehetségek, de nekik is meg kell ragadni az esélyt – értékelt a tréner.

