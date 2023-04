A DVSC Boxing 48 kg-os kiválósága az esti program első párharcában lépett kötelek közé a fehérorosz Rogyion Tyimoscsenko a jereváni EUBC Ifjúsági Ökölvívó Európa-bajnokságon. A kékben bokszoló ifjú debreceni harcos rögtön kezdeményezően lépett fel, és végigkergette ellenfelét a ringen. A hajdúsági bokszoló többször is remekül ütötte keresztbe riválisát, aki folyamatosan a sarokba szorult, és már az első menetben számolni kellett rá. Az orrsérülése miatt az orvos is megvizsgálta a fehéroroszt, de tovább engedte a küzdelmet. Tyimoscsenko záporoztak az ütések, így még egyszer számolni kellett rá, de túlélte ezt az etapot.

A második menet ugyanott folytatódott, ahol az első abbamaradt, kétszer is számoltak a fehéroroszra, és végül leléptették, így technikai KO-val nyert a debreceni reménység.

MSZ