Csapatversenyekkel folytatódott hétfőn Plovdivban a junior vívó-világbajnokság. A Battai Sugár, Keszei Kíra, Spiesz Anna, Csonka Dorottya összeállítású női kardcsapat a 16 között 45:34-re verte Japánt, majd a negyeddöntőben az amerikaiakat is sikerült legyőzni 45:36-ra.

Az elődöntőben az üzbégek ellen vívtak a magyar lányok. Hatalmas küzdelem zajlott a páston, végig nagyon szoros volt az állás, végül két tussal a hazaiak bizonyultak jobbnak.

A döntőre jutott a mindig pikánsnak ígérkező kardklasszikus, a magyar–olasz mérkőzés. Keszei Kíra kezdett, aki 5:1-es előnnyel adta át a stafétát Battai Sugárnak. A DEAC vívója sem lassított, így 10:5-ös magyar előnynél érkezett a csapat harmadik tagja, Spiesz Anna, aki szintén remekül vívott.

Az olaszok hiába próbáltak kapaszkodni, nem nagyon tudtak közelebb férkőzni. 25:21-es magyar vezetésnél jött ismét Sugi, aki 5:0-ra verte Manuela Spicát. Kilenc tussal megléptek a magyar lányok, utána azonban Spiesz Annának meggyűlt a baja Michela Landival, aki ezt a jelentős hátrányt ledolgozta, sőt, fordított is, immár az olaszok vezettek 35:32-re. Ez akkora lökést adott nekik, hogy a következő emberük is sorra vitte be a találatokat.

40:34-es olasz vezetésnél várt az a feladat az utolsó emberre, Battai Sugárra, hogy valami csodát tegyen. És sikerült neki! A kardozó megfordította az állást Carlotta Fusetti ellen, aki 44:43-nál még egyenlített, a mindent eldöntő utolsó tust azonban Sugár vitte be, így világbajnok a junior magyar női kardcsapat. Dávid László tanítványa így egy vb-csapatarannyal búcsúzik a korosztályos versenyektől, a jövőben már csak a felnőttek között lép pástra.