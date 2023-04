„Fel kell kötni a gatyájukat” a DEAC férfi futsalosainak, hiszen hétfő este az éllovas Haladás otthonában fognak vizitálni. A szombathelyiek magabiztosan vezetik a tabellát, előnyük hét pont a második Berettyóújfaluval szemben. Dróth Zoltánék az előző fordulóban igazi erődemonstrációt tartottak, mivel az MVFC-t 7-0-ra verték. Persze a Hali sem legyőzhetetlen, ezt Elek Gergő tanítványai március 20-án a DESOK-ban bebizonyították, ekkor 5-2-re diadalmaskodtak. A győzelem során Rácz Zsolt, Deiby Arango, Nagy Bence és a duplázó Thiago osztozott a találatokon, utóbbi két játékosra sérülés miatt ezúttal nem számíthat a tréner, mellettük Berecz Rafael továbbra sem bevethető – olvasható a debreceni klub közlésében.

– A hazai sikerünk egyik kulcsa a stabil védekezés volt, emellett remekül sáfárkodtunk a helyzeteinkkel, valamint akadtak kiváló egyéni teljesítmények is nálunk – kezdte a beszélgetést Vass Ottó. – Hasonló teljesítménnyel szerintem ezúttal újra lehet esélyünk egy jó eredményre. Abban biztos vagyok, hogy a Haladás játékosai nem örültek a márciusi vereségnek, így biztosan vissza akarnak vágni, de ehhez nem szeretnénk asszisztálni. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Hali már az elején próbálja magához ragadni a kezdeményezést, erre is fel kell készülnünk. Sajnos a biztos hiányzóink mellett is akadnak gondjaink, például Harmati Tamás és én sem vagyok teljesen egészséges, ettől függetlenül valószínűleg pályára lépünk. Elég zsúfolt mostanság a programunk, de igyekszünk a regenerációra nagy hangsúlyt fektetni – hangsúlyozta a csapatkapitány.

Ezen a héten két bajnokin bizonyíthattak, a kecskeméti fellépést elveszítették hétfőn (2-3), aztán csütörtökön hazai környezetben egy egységgel gazdagodtak a Veszprémmel vívott találkozón (2-2).

– Sajnálom, hogy nem tudtuk két vállra fektetni a veszprémieket, ennek ellenére a saját kezünkben van a sorsunk. Elérhetőnek tartom a bronzmeccset, bár ezért keményen kell dolgoznunk. A szezon előtt a keretben történő változások miatt sokan leírtak bennünket, de nekik is szeretnénk bizonyítani azzal, hogy bejutunk a kisdöntőbe – zárta mondandóját Vass Ottó.