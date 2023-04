A magyar női kézilabda-válogatott kettős győzelemmel jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel 34-28-ra legyőzte Izlandot a selejtező szerdai visszavágóján. A magyarok 25-21-re nyerték meg a párharc első mérkőzését, szombaton Hafnarfjördurban. A meccskeretből ezúttal Szikora Melinda, Papp Nikolett és Korsós Dorina maradt ki. A DVSC Schaeffler játékosai közül hárman is jubiláltak a mérkőzésen: Vámos Petra ötvenedszer, Bordás Réka és Füzi-Tóvizi Petra pedig huszonötödször húzta fel magára a piros-fehér-zöld mezt.

A lefújás után a 8 gólig jutó Vámos Petra kiemelte, a remek fizikai állapotban lévő izlandiak kemény ellenfelek voltak. – Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy kell, el tudtunk lépni riválisunktól. Egy kicsit talán magunk is belefáradtunk az iramba, jöttek a hibák, de örülök, hogy saját közönségünk előtt is nyerni tudtunk. Elképzelhető, hogy kívülről könnyebbnek tűnt, főleg az eleje, de végig kőkemény csata volt, ezért lehet, néha elfogyott az oxigén, de szerencsére mi jöttünk ki jobban a kulcsmomentumokból. Klujber Katrin kiállítása egy picit ijesztő volt, mert nagyon jól játszott az első félidőben, de a kiválása után többen is előreléptek, és felvállalták a vezérszerepet. Éreztem, hogy sok hely van középen az északiak védőfalában, nálunk három, viszonylag gyors lábú ember volt bent, jól ment a labda, többször is remek ütempasszt kaptam, amivel be tudtam fejezni az akciókat. Nagyon örülök, hogy Kukely Anna és Juhász Gréta is megszerezte első gólját a válogatottban, szép lezárása volt ez a 10 napnak – nyilatkozta a debreceni irányító a köztévé kamerái előtt.

A dán-norvég-svéd közös rendezésű világbajnokság november 30-án kezdődik. A győztes kijut a jövő nyári párizsi olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak.

MSZ