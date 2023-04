Bernáth Attila, a DVSC Boxing klasszisa Spanyolországban készül a magyar ökölvívó-válogatottal – számolt be a debreceni klub. A hispánoknál 10 napos edzőtábor vár a sportolókra, ahol többek között lehetőségük lesz Európa legjobb öklözőivel kesztyűzni. Ahogy arról korábban portálunkon is beszámoltunk, Bernáth remek formában, amit legutóbb egy szerbiai tornán is bizonyított az aktuális Európa-bajnok legyőzésével.

HBN