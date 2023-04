Végre ismét felbőgnek a (salak)motorok Debrecenben, hiszen hétfőn egyéni Európa-bajnoki kvalifikációt rendeznek a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. A szenzációsnak ígérkező verseny részleteiről a szervezők sajtótájékoztatón számoltak be csütörtök délután.

Beszédében Barcsa Lajos alpolgármester köszönetet mondott Baráth Norbertnek és Szabó Péternek azokért az erőfeszítésekért, amelyeket a debreceni salakmotorsportért tesznek. – A SpeedWolf Debrecen 2019-ben kapta meg a stadion üzemeltetési jogát azzal a céllal, hogy új erőre kapjon a cívisvárosi salakmotorsport – hangsúlyozta az alpolgármester. – Ezt közös munkával el is értük, hiszen az elmúlt időszakban több jelentős, és sok nézőt vonzó versenyt bonyolítottak le a létesítményben. A Schaeffler-csoport példaértékűen áll a debreceni sport mellett. Ez mindkét félnek egy win-win szituáció, hiszen a cég ezáltal is ott van a köztudatban, ami jelentős tényező lehet a leendő munkavállalók megszólításában. Remélem, több nemzetközi vállalat is követi majd a Schaeffler példáját a jövőben, és beszáll a helyi sport támogatásába – mondta el Barcsa Lajos, aki azt is tudatta, az önkormányzat idén 10 millió forintot biztosít a salakmotorsport számára.

Balról: Szabó Péter, a Schaeffler-FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezetője, Barcsa Lajos alpolgármester és Baráth Norbert, a Baráth Norbert Speedwolf-ügyvezető a csütörtöki sajtótájékoztatón

Baráth Norbert, a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője megköszönte a városnak és a mecénásoknak a segítséget.

– A támogatások nélkül nehéz lenne fenntartani a stadiont. Bízom benne, hogy a jövőben minél több cég lát majd fantáziát a salakmotorban, hiszen a Loki focistái után a Perényi Pál Salakmotor Stadionba jönnek ki a második legtöbben. Tavaly remekül sikerült az Eb-selejtező, remélem, idén is így lesz. Veretes mezőny verbuválódott össze, az indulók közül a legnagyobb név a kétszeres egyéni világbajnoki ezüstérmes Jaroslaw Hampel, illetve honfitársa, az Extraliga-menő Szymon Wozniak. Az ötszörös Grand Prix-győztes Niels Kristian Iversen is ide akart jönni, a tavasszal itt edzőtáborozott a dán válogatottal, így jó pályaismerettel bír, ő az egyik esélyes. De rajtuk kívül is számos kiváló pilótát láthatnak majd a nézők, a rajtlistán szereplő nevek garanciát jelentenek a nívós versenyre – ecsetelte Baráth Norbert.

A viadalon 12 nemzet 16 salakszórója méri össze tudását, de közülük csak a legjobb 3+1 juthat tovább. Ez úgy jön ki, amennyiben lesz az első négyben magyar versenyző, akkor négyen jutnak tovább a nagyhalászi SEC Challenge-be. Nem meglepetés, hogy hazánkat főversenyzőként a SpeedWolf Debrecen motorosai, Kovács Roland és Magosi Norbert képviselik. Magosira előtte még egy nagy élmény vár: szombaton a salakmotoros egyéni világbajnokség első fordulójában, a Horvát Nagydíjon tartalékversenyzőként lesz jelen, és egy főversenyző bukása esetén akár szerepet is kaphat.

A Schaeffler-csoport elsőként állt a SpeedWolf Debrecen mögé, és öt éve kiemelt támogatója az egyesületnek. A kölcsönös elégedettség jele, hogy a felek idén is aláírták az együttműködés meghosszabbításáról szóló szerződést.

– Öt évvel ezelőtt természetes volt számunkra, hogy autóipari cégként odaállunk a SpeedWolf mellé – szögezte le Szabó Péter, a Schaeffler-FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója. – Azóta folyamatosan fejlődik a klub és az infrastruktúra, mostanra már dán, lengyel motorosok jönnek ide edzeni. A debreceni salakmotornak nagyon dicső múltja van, de jövője is kell, hogy legyen. Ki kell nevelni a jövő bajnokait, bízom benne, eljutunk oda, hogy akár már a közeljövőben is lesz egy új Adorján Zoltán – fejezte ki reményét a cégvezető.

A viadal kissé szokatlan időpontban, a nemzetközi szövetség kérésére 13 órától kezdődik majd. A szervezők elmondták, a stadion kapuit már 9.30-tól megnyitják. A hivatalos edzés 10 órakor kezdődik, melyet a jeggyel rendelkező nézők megtekinthetnek. A 14 éven aluli gyermekek számára a B és a C szektorba ingyenes lesz a belépés.

