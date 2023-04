A sportesemények velejáróra, hogy időnként nem csak a pályán történnek emlékezetes dolgok, hanem a lelátókon is feltűnnek érdekes figurák. Egyikük a debreceni Orosz József, aki DVSC hazai meccsein szokott bekerülni állandó jelleggel a tévéközvetítésbe, ahogy a piros-fehérek góljai után jellegzetes mosolyával mutatja a kamerának, boldogság van, mint legutóbb a Vasas elleni győzelem alkalmával. Az üzletkötőként dolgozó Józsefet portálunk telefonon érte utol, mert amikor éppen nem Loki meccsen szukol, a munkájából kifolyólag az országot járja.

– Mióta 1999-ben beköltöztem a cívisvárosba, azóta látogatom rendszeresen a DVSC mérkőzéseit. – emlékezetett vissza. – Gyerekkoromban nagybátyám a Vágóhíd utcára is elvitt, emlékszem ott ültem a földön a pálya szélén, akkor még megengedték az ilyesmit. De igazából az Oláh Gábor utcai pálya közege, hangulata fogott meg, azóta igyekszem ott lenni minden hazai, és ha tudok, idegenbeli meccsen is. Debrecenben a meccsre menet a szurkolók rám köszönnek, mosolyognak. Üzletkötőként járom a vidéket, és tapasztalom, hogy az ország másik végében is „ismernek engem”.

Volt olyan, hogy Sopronban tárgyaltam, és a végén odajöttek hozzám, hogy én vagyok a ”Debrecen arca”, mindig látnak a tévében.

De többször előfordul, hogy észreveszem néznek, de nem mernek megszólítani, viszont ott sutyorognak a hátam mögött, hogy ő van tévében. Talán azt hiszik valami sztár vagyok – mondta nevetve.

Az esetleg celeb közbevetést kikéri magának, mert szerinte egy celeb nem dolgozik, úgy él meg, ő pedig megy, ahogy fogalmaz, hét napból nyolcat. – Tiszta hülye vagyok, van amikor éjfélkor indulok el Sopronból a Hajdúságba, mert hazahúz a szívem – fedte fel.

Orosz József nélkül nem kezdődhet Debrecenben Loki meccs

Forrás: Orosz József-archív

De honnan is jött ez a kamerának „pózolás”? A válasz a „Dombi Tibi szektorban rejlik”. – Hartyányi Péter operatőrrel régi barátok vagyunk, annak idején még az Oláh Gábor utcán a C-szektorban, azaz a „Dombi Tibi szektorban” ültünk a többiekkel, Petinek pedig ott volt a kameraállása.

Azt hiszem egy FTC-meccs előtt megkértem arra, hogy mindenképpen mutasson ha gólt lövünk, mert tuti sokkot fogok kapni – innen kezdődött el az egész sztori, ami a Nagyerdei Stadionba költözéssel is folytatódott

– elevenítette fel a maga egyedi stílusában József, aki arra kérdésre, hogy készült-e valaha speciális gólörömmel, határozott nemmel válaszolt.

Mivel a munkájához hozzátartozik a sok utazás, József szorgalmasan küldözgeti be a rádióknak az útinfóit a maga egyedi stílusában, amit be is olvasnak , így több ismert műsorvezetővel kifejezetten jóban van.

Jelenleg a Petőfi rádió kollégáival a „legszorosabb” a kapcsolata, a közösségi médián keresztül is üzengetnek, viccelődnek egymással.

– A múltkor Habóczki Máté olvasta be az üzenetemet, majd mondta, Józsikám, láttalak a Loki–Paks meccsen a tévében, nagyon csápoltál. Ezt így bele élőben ország-világ előtt! Máté mellett jóban vagyok Majoros Ritával, Meggyesi Gáborral és Szilágyi Zsolttal is. TikTokon is szoktunk hülyéskedni, jó fejek nagyon. Tudják mekkora lokálpatrióta vagyok, ezért úgy mondják már be az utinformjaimat, hogy Orosz Józsi Debrecenből, mert mindig szóvá tettem, ha a város lemaradt – vállalja büszkén lokálpatriótizmusát a „Debrecen arca”.

MSZ