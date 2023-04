A franciaországi Nimes-ben zajlik a kerekesszékes vívó világkupa, amelyen vasárnapig a sportág legjobbjai küzdenek a dobogós helyekért és a paralimpiai kvalifikációs pontokért, írja a DEAC honlapja.

Vágják a centit a parasportolók, hiszen 496 nap múlva kezdetét veszi a párizsi paralimpia, amelyen 22 sportág 4400 versenyzője vesz részt. A különböző nemzetközi megmérettetéseken most már nemcsak az érmekért, hanem a kvótákért és a kvalifikációs pontokért is zajlanak a küzdelmek. Így van ez az április 20. és 23. között Nimes-ben zajló vívó világkupán is, amelynek első napján Osváth Richárd kard egyéniben esélyeshez méltóan szerepelt.

A DEAC kiválóságának kiemeltként nem kellett selejtezőt vívnia, rögtön a nyolcaddöntőben kezdett a kínai Yang Cheng ellen, akit 15:12-re győzött le. A következő kör igazán nehéznek bizonyult, hiszen az ukrán klasszis, a 2016-os riói paralimpiai bajnok, Andrii Demchuk ellen kellett megküzdenie az elődöntőért. Hatalmas csata zajlott a továbbjutásért, végül szoros asszóban Osváth Richárd nyert 15:13-ra.

Az elődöntőben Edoardo Giordan nagy küzdelemre késztette a debreceniek vívóját. Kezdetben szoros volt az asszó, majd 7:6-os vezetésnél a magyar három tust bevitt. A 29 éves olasz versenyző innen vissza tudott jönni, ami nagy lökést adott számára, és végül 15:11-re megnyerte az asszót, Osváth Richárd pedig a harmadik helyen végzett.

A DEAC klasszisára pénteken tőr egyéniben, míg vasárnap a kardcsapat tagjaként várnak újabb megmérettetések Franciaországban.

HBN