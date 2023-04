Katona László legénysége régen ünnepelhetett győzelmet, legutóbb márciusban sikerült nyerniük. Ezt a rossz sorozatot szerették volna megszakítani, egyúttal visszavágni a Hajdúsámsonnak az őszi vereségért – tudatta a DEAC szombati közlésében.

Már a 3. percben megszerezhette volna a vezetést a Debreceni Egyetem második csapata, ám Bárány Bogát nem volt elég higgadt a befejezésnél. A hazaiak viszont egy mélységi indítás után megszerezték a vezetést, melyre kettővel is válaszolhattak volna a debreceniek, de kimaradtak a ziccerek. A 16. percben a második találatát jegyezhette a Sámson, Halász távoli lökete után vágódott a labda Urbán kapujába. A hátralévő időben többször is visszajöhetett volna a meccsbe a Kozma-legénység, de a helyzetkihasználással továbbra is hadilábon álltak, így kétgólos hátránnyal vonultak szünetre.

A második félidőben is kiegyenlített volt a játék, bár a debreceni csapat futballozott veszélyesebben, de úgy nézett ki, ezen a napon a fiúk be voltak oltva gól ellen, ziccereket hibáztak. Végül Ferenczi értékesítette a sokadik helyzetet, de már későn érkezett a szépítő találat, ekkor a 89. percnél járt az óra, így a kis DEAC ezúttal is pont nélkül zárta a mérkőzést.

Megyei I. osztály felnőtt 26. forduló Hajdúsámson – DEAC-II: 2-1 (2-0) DEAC-II: Urbán – Juhász, Béke (Vajda 73’), Váradi, Puskás (Víg 58’), Ferenczi, Orbán, Horváth, Bárány (Khalil 72’), Balogh, Almási

Edző: Katona László

Gólszerző: Ferenczi 89’

Katona László: Az egész mérkőzésen jól játszottunk, viszont katasztrofális volt a helyzetkihasználásunk, legalább hét ziccert hibáztunk el. Ellenfelünk pontrúgásai veszélyesek voltak, lehetőségeikkel tudtak élni és megnyerték a találkozót. Nyerhető meccs volt, de a három ponthoz higgadtabb döntésekre lett volna szükség a kapu előtt.