Senánszky Petra 50 és 100 gyorson is bajnoki címet szerzett, az 50 pille B döntőjében hetedikként ért be. Zombori-Szalontai Ferenc 100 méteres férfi mellúszásban a 6. helyen csapott be a célba, 200 pillangón ötödik lett, 50 mellen a harmadik, míg 200 mellen a negyedik leggyorsabb volt a B döntőben. Sárosi Balázs 50-en, 100-on és 200-on is harcba szállt mellúszásban: a leghosszabb távon az A fináléban a nyolcadik helyet szerezte meg, 100 méteren a B döntőben szintén, míg a legrövidebb versenyszámban a 22. pozíciót tudhatta magáénak. Koch Zita a női 200 pille B döntőjében hetedikként zárt, 100 pillangón a 22., 200 gyorson pedig a 27. hely lett az övé.