Újabb fontos mérkőzés vár a Debreceni VSC-re, a csapat pénteken 20 órakor az NB I. 26. fordulójának nyitómeccsén lép pályára a Mezőkövesd otthonában – olvasható a klub honlapján. A találkozó kapcsán Szrdjan Blagojevics vezetőedző nyilatkozott.

– Minden mérkőzés a maga módján egyedi, de mi tisztában vagyunk az ellenfelünk erejével. A Mezőkövesd nagyon jó csapat, kifejezetten minőségi középpályásokkal, mint például David Babunszki, Dino Besirovics és Cseri Tamás, Stefan Drazics pedig az egyik legjobb csatár a mezőnyben. Tudjuk, hogy milyen veszélyesek tudnak lenni, ezért erre készültünk is. Reméljük, hogy sikerül pontokkal hazatérnünk. A pozitív légkör és a jó hangulat lehet a mi erősségünk, mellette pedig a teljesítményünk és a játékunk is fejlődni látszik. Persze nálunk is adódnak hullámvölgyek, de mindezek ellenére úgy gondolom, hogy mindez erősítheti a csapatot – mondta a Loki mestere.