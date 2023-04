Nyíradony VVTK–Hajdúsámsoni TTISZE 4–3 (2–1)

70 néző. Vezette: Puskás Z.(Gulyás S., Molnár L.)

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J., Perényi R., Nagy K., Kántor T., Gáll F.(Szilágyi Z.), Nagy M.(Daru I.), Bara M., Bogár M., Bányász A.(Vass G.), Ignáth T. Edző: Dán Ferenc

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Galla T., Halász Z., Molnár Á.(Tóth B.), Bacskai A., Bartha Z., Bordás Á., Szabó B., Tövisháti M.(Kanalas Cs.), Mertin L. Edző: Halász Zoltán

Gól: Nagy K., Gáll F., Kántor T., Perényi R., illetve Mertin L., Bacskai A., Bartha Z., Jók: Bartha Z., Nagy I. Ifi: 2–2

Dán Ferenc: Igazi szomszédvari rangadót játszottunk, ahol mind a két csapat nagyon akart! Gratulálok a sámsoni csapatnak, mert végig nagy akarattal és fel nem adva küzdöttek! Talán, ha így álltak volna minden mérkőzéshez, ahogy ehhez, akkor most ők is a dobogóért küzdenének. Most pedig a saját csapatomat szeretném megdicsérni, mert óriásit küzdöttek és nem adták fel az utolsó percig. Igazi csapatmunka volt, srácok! Szurkolóinknak köszönjük a biztatást, sokat jelentet! Megyünk tovább! Szeretném megköszöni a sámsoni vezetésnek és vezetőknek, hogy az utánpótlás tornákra számunkra ingyen és bérmentve rendelkezésre bocsátották a pályájukat. Természetesen további sok szeretnék sikert kívánni a sámsoni csapatnak!

Halász Zoltán: Alapvetően egy sportszerű, élvezetes rangadón vagyunk túl. Sok egyéni hibával játszottunk, de pozitívum, hogy volt tartásunk, és kis szerencsével, most mi örülhetnénk. Gratulálunk a Nyíradonynak, köszönjük nekik a vendéglátást! Szurkolóinknak is köszönjük, hogy ennyien elkísértek bennünket, és pazar hangulatot teremtettek. Szerdán 16:30-kor a Kabát fogadjuk a megye kupa negyeddöntőn, várunk mindenkit!

DASE–Monostorpályi SE 2–3 (1–2)

50 néző. Vezette: Bendik T.(Vadon T., Papp N.)

DASE: Molnár B.(Polyák F.), Nagy B.(Nagy N.), Ibrahim K.(Samad A.), Nagy L., Fényi B., Molnár M.(Balogh B.), Éder G.(Bíró B.), Bucz B., Győri N., Konosuke T.(Kang J.), Kang J.(Odunga I.). Edző: Kovács Miklós

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Kolompár K.(Bodnár L.), Ménes M., Nyilas Sz.(Erdős B.), Nemes E.(Szilágyi A.), Sólyom M.(Bojti Á.), Rostás G. Sándor B., Sós D., Bacsó A., Bíró P. Edző: Bereczky Bence

Gól: Nagy L., Bucz B., illetve Bíró P., Rostás G., Erdős B. Ifi: 1–7

Kovács Miklós: Nem nyilatkozott!

Bereczky Bence: Bántóan sima győzelem. Viccet félretéve, jó iramú, fordulatos, izgalmas meccsen egy hajrában fejelt góllal nagyon fontos három pontot szereztünk. Úgy érzem, ennyivel ma jobbak voltunk. Messze még a vége, a libákat továbbra is este számolják. További sok sikert kívánok a DASE csapatának, a sérülést szenvedő kapusuknak pedig jobbulást kívánunk!