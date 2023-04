Hajdúböszörményi TE–Sárréti DSK 0–1 (0–1)

150 néző.

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Pásztor D., Benke Sz., Pelles D., Rákos B., Forgó P., Ramos C., Sallai Cs., Sustyák B., Nagy Z., Papp N. Edző: Balogh József

Sárréti DSK: Kiss B., Kiss N., Kiss Cs., Szabó T., Nagy L., Jenei B.(Alimán A.), Kiss D., Domonkos A., Burkus D., Vass Á.(Bakonszegi M.), Balás V. Edző: Kiss Csaba

Gól: Balás V. Jók: Mindenki. Ifi: 7–1

Balogh József: A mai mérkőzésen sajnos nem szolgáltunk rá még az 1 pontra sem. Az utóbbi idő eredményessége úgy néz ki, kicsit elbizakodottá tett minket, ami már az előző héten is érezhető volt. Nagyon gyorsan rendet kell raknunk a fejekben, ha vissza szeretnénk térni a helyes útra. Gratulálok a vendégcsapatnak a győzelemhez!

Kiss Csaba: Evés közben jön meg az étvágy. Már most nagyképűség nélkül állíthatjuk, hogy bárkivel fel tudjuk venni a versenyt ebben a megyei kiírásban és ez pontokban is megnyilvánul. A mai napon is fegyelmezett, hiba nélküli játékot tudott nyújtani a csapat, nem véletlenül kaptunk 7 mérkőzésen 3 gólt. A lapok száma fordítottan aranyosan tükrözte a fair play szabályait, fel voltunk készülve arra, hogy a szabályosság kereteit súroló csapattal fogunk ma találkozni, ez be is bizonyosodott. A mezőny legjobbja Vass Á., Szabó T., illetve Kiss D. Örülünk annak, hogy a második csapatot is meg tudtuk tréfálni a dobogó esélyesei közül. A céljaimról nem mondunk le, építjük a jövő csapatát. Jövő héten újabb rangadó var ránk. Szeretettel varunk minden kedves szurkolót. HAJRÁ UDVARI!

Berettyóújfalui SE–DEAC Futball Nonprofit Kft 3–0 (3–0)

50 néző. Vezette: Kovács Á. (Gajdi Cs., Faragó F.)

Berettyóújfalui SE: Virányi G., Kardos I., Békési D.(Ékes G.), Magyar Sz., Csodás J., Alimán J.(Korcsmáros B.), Magyari Cs.(Nagy I.), Trippon P.(Takács A.), Ertsey Zs., Erdei Sz.(Nagy K.), Trencsényi J.(Nagy R.). Edző: Szitkó Róbert

DEAC Futball Nonprofit Kft: Urbán G., Varga B., Juhász B., Váradi L., Bárány B.(Sassi A.), Orbán A.(Ibrahim K.), Horváth T., Ferenczi T., Víg Zs.(Vajda D.), Béke T.(Kertész K.), Balogh Á. Edző: Katona László

Gól: Trippon J., Magyari Cs., Csordás J. Ifi: 3–0

Szitkó Róbert: Kézben tartottuk a mérkőzés irányítását, a gólra gólokat tudtunk szerezni és már az első félidőben eldöntöttük a három pont sorsát. Ma csapatként jól működtünk és ez kell a jövő héten is a legjobb formában lévő Sárrétudvari ellen.

Katona László: Később nyilatkozik.

Monostorpályi SE–Nyíradony VVTK 3–0 (2–0)

100 néző. Vezette: Gulyás S. (Pál G., Gyarmati I.)

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Erdős B., Kolompár K.(Csirkés I.), Ménes M., Nemes E.(Szilágyi A.), Rostás G., Bojti Á.(Sólyom M.), Illés D.(Bodnár L.), Sós D.(Nánási D.), Bacsó A.(Nyilas Sz.), Bíró P.(Kontor B.). Edző: Bereczky Bence

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J., Tömöri L., Perényi R., Nagy K., Kántor T., Bara M., Bogár M., Daru I., Ignáth T.(Nagy M.), Bányász A. Edző: Dán Ferenc

Gól: Bíró P.(2), Erdős B. Ifi: 4–1

Bereczky Bence: „Az igazság önálló életet él.” Úgy gondolom, hogy a mai napon bebizonyítottuk, hogy jobb csapat vagyunk a Nyíradonynál, jól reagáltunk a minket ért méltatlan pletykákra, ugyanis a játék minden elemében felülmúltuk ellenfelünket, az eredmény rájuk nézve hízelgő. Sok van még hátra, nyolc pont az előnyünk, nem szabad elbízni magunkat. Köszönjük, hogy ismét katlan volt a monostori pálya, szintén remeklő ifistáimnak a szurkolást a felnőtt meccsen, valamint Szőke Zsigának Berettyóújfaluból a főzéshez nyújtott segítséget. Hajrá Monostor!

Dán Ferenc: Először is szeretnék gratulálni a Monostori csapatnak, mert így kell hozzáállni egy rangadóhoz! Teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést, mert mind játékban, mind akaratban felénk nőttek! Megpróbálunk minél több pontot szerezni a hátralevő meccseken és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég!

Létavértes SC’97–Püspökladány LE 6–4 (2–2)

150 néző. Vezette: Hetrovics R. (Farkas B., Karsai B.)

Létavértes SC’97: Fekete S., Kaszonyi Zs.(Papp S.), Pető Z., Bakos T., Zurbó B., Laczkó I., Szabó Zs., Szabó V., Mázló D., Vida F.(Demján J.), Rózsa N. Edző: Posta Sándor

Püspökladány LE: Kunkli Z., Szabó P.(Juhász K.), Nagy B., Simon N., Jámbor M., Berde M.(Horváth I.), Ferenczi L., Németh M.(Szabó B.), Dajka L.(Szalóczi Z.), Szabó G., Pap L.(Makula A.). Edző: Szabó Máté

Gól: Szabó Zs.(2), Rózsa N., Zurbó B.(2), Bakos T., illetve Jámbor M.(2), Szalóczi Z., Simon N. Jók: Szabó Zs., Rózsa N., Bakos T., Zurbó B. Ifi: 2–5

Posta Sándor: A téli szünet környékén volt, aki egy szétesőben levő csapatként jellemzett bennünket. Az első félidőben kétszer kerültünk hátrányba, de először egyenlítettünk, majd fordítani is tudtunk. Igazi csapatként, egymást segítve harcoltuk ki a győzelmet, minden tiszteletem a játékosaimé, a CSAPATÉ!

Szabó Máté: Nagyon fontos mérkőzés volt a mai számunkra, de sajnos a rengeteg rossz egyéni teljesítményt nem bírtuk el, a legmegbízhatóbb játékosaink is rossz napot fogtak ma ki. Lelkileg megterhelő mindannyiunk számára a sikertelenség, de nem adjuk fel! Továbbra is hiszek a csapatomban, és tudom, hogy ki fogunk jönni ebből a gödörből. Gratulálok ellenfelünknek, teljesen megérdemelten nyertek!

Kabai Meteorit SE–Hajdúsámsoni TTISZE 5–0 (2–0)

100 néző. Vezette: Kriston T. (Török Cs., Szilágyi Z.)

Kabai Meteorit SE: Pallagi J., Molnár Cs., Plókai G., Bajnók I., Molnár Z.(Fehér A.), Bánhegyi Z., Tóth P., Somogyi I., Domonkos Sz.(Szabó P.), Somogyi S., Tóth I. Edző: Tóth Péter

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Balla B.(Dér I.), Nagy I.(Hutka Zs.), Halász Z., Molnár Á., Bacskai A., Bartha Z., Bordás Á.(Kanalas Cs.), Szabó B., Tövisháti M., Mertin L. Edző: Halász Zoltán

Gól: Bajnók I.(3), Domonkos Sz., Somogyi I. Jók: Mindenki, mezőny legjobbja Bajnok I. támadásban, védekezésben Pallagi J. Kiállítva: Bacskai A. Ifi: 2–4

Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak! Végre már egy olyan hozzáállás volt, amit egy ilyen labdarúgó-mérkőzés megkíván, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. További sok sikert kívánok a Hajdúsámsonnak!

Halász Zoltán: Gratulálok a Kabának, kihasználták, hogy teljesen szét vagyunk esve. Az eredmény ránk nézve hízelgő.

Bestrong SC–Balmazújvárosi FC 3–2 (1–0)

50 néző. Vezette: Nagy L. (Pósa Zs, Nedeczky Zs.)

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Varga V.(Párducz T.), Kasza Á.(Dobi N.), Tóth G., Katona T., Felföldi L., Katona Z., Papp K., Bartók P., Kincses D.(Kiss T.). Edző: Köstner Tamás

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Fehér Z., Bóz A.(Bajusz M.), Miterkó B.(Szabó L.), Légrádi M., Nagy L.(Szabó B.), Silling M., Kiss B., Kerekes B., Csige Zs.(Gabella J.), Kovács M. Edző: Pintér István

Gól: Varga V., Tar G., Papp K., illetve Kerekes B., Szabó B. Jók: Mindenki, Szabó B., Kerekes B. Ifi: 0–5

Köstner Tamás: Párducz Tamás fegyelmezetlensége majdnem a győzelmünkbe került, nem szerzett gólt az első labdaérintéséből! Nagyon régen ízleltük már meg a győzelem édes mámorát, volt, aki még a rúgott góljánál is tanácstalan volt, és nem tudta, milyen a gólöröm.

Pintér István: Egy jó kis áprilisi tréfa volt ez a mai mérkőzés.

DASE–Hajdúnánás FK 1–1 (0–0)

100 néző. Vezette: Muszka Z. (László J., Nagy R.)

DASE: Molnár B., Ibrahim K.(Balogh B.), Nagy L., Samad A.(Vilmányi D.), Hegedűs Gy.(Nagy N.), Éles M.(Odunga I.), Éder G., Bucz B., Győri R.(Nagy B.), Varsányi M., Konosuke T.(Kiss L.). Edző: Kovács Miklós

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., Bencze D., Bohács B., Linzenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J.(Kiss L.), Tóth B.(Uri M.), Papp L.(Oláh P.), Vadász L. Edző: Daróczi Péter

Gól: Samad A., illetve Újvári Zs. Ifi: 3–0

Kovács Miklós: Tipikus ikszes meccsen született döntetlen egy jó Hajdúnánás ellen.

Daróczi Péter: Később nyilatkozik.