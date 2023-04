Az együttes végre ismét saját közönsége előtt játszhatott a Debreceni Sportuszodában, melyet látványos gólokkal és meggyőző játékkal hálált meg - írja a dvse.hu.

Tőzsér Dávid révén rögtön az első támadásból megszerezte a vezetést a DVSE-Master Good, nem sokkal később pedig Somorjai Sebestyén növelte kettőre az előnyt. A negyed hátralévő részében még két hazai találat született, a kecskemétiek viszont nem találták a debreceniek védelmének ellenszerét. (4-0)

Hasonlóan alakult a játék képe a második nyolc perc elején is és nem csak azért, mert ismételten Tőzsér Dávid nevéhez fűződött az első találat. A játékrész derekán a bátor kecskeméti próbálkozások góllá értek, és egymás után kétszer is bevették a hazai kaput. A félidő utolsó gólját Szilágyi Botond lőtte, aki két vendég védőt beforgatva szerzett szépségdíjas centergólt. A félidőben 8-2-re vezetett a DVSE-Master Good.

Debreceni góllal indult a második félidő: talán már mondani sem kell, Tőzsér Dávid köszönt be elsőként. Hosszas gólcsend után Rózsa Bence talált be egy szép egyéni megoldást követően centerből. Az utolsó szó Somorjai Sebestyéné volt a negyedben, aki egy perccel a vége előtt talált be. Kecskeméti oldalon nem született gól, így egy híján tíz volt közte a záró felvonás előtt. (11-2)

Másfél percet kellett várni az első DVSE találatra az utolsó negyedben. Ekkor Keresztes Kristóf értékesített egy ötméteres, majd Krizsai Bence volt eredményes. A lelkes fiatal szurkolótábor legnagyobb örömére Dienes Balázs szerezte a 14. hazai gólt. A kecskemétiek az utolsó percben megszerezték a harmadik találatukat, többre azonban már nem futotta tőlük. A végeredményt az utolsó hazai támadásból Rácz Máté állította be. A DVSE-Master Good 15-3-ra győzött és megszerezte 24. bajnoki győzelmét.

– Magabiztosan győztünk, ez szerintem az eredményen is látszik. Igyekeztünk minél kevesebb hibával játszani és összességében elégedett vagyok, hoztuk a kötelezőt. Köszönjük a szurkolóinknak a lelkes buzdítást, jó volt végre itthon, ennyi néző előtt játszani – vélekedett a lefújás után Kádár Kálmán, vezetőedző.

Együttesünk az utolsó bajnoki mérkőzését az ASI ellen játssza május 6-án.