Ahogy korábban beszámoltunk róla, Nagy Blanka világbajnoki címet szerzett Bulgáriában, s ezen alkalomból köszöntötték őt a Békéssy Béla Vívócentrumban szerdán. Az ünnepélyes fogadtatáson többek között Debrecen város alpolgármestere, Barcsa Lajos is részt vett, aki hangsúlyozta: a cívisvárosban mindenki büszke lehet a párbajtőrözőre. – Nem csupán Debrecen, hanem egész Magyarország büszke Blankára. A világbajnoki cím is jól jelzi, milyen magas szinten van ez a sportág is városunkban. Az aranyérem is nagyszerű visszaigazolása annak, hogy a remek közösség mellett kiváló szakmai munka zajlik az egyesületben – mondta a városvezető.