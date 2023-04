Negyedórával a vége előtt időkérés szakította meg a játékot, Szilágyi Zoltán pedig lehetőséget adott a Giegerichnek is, aki jól szállt be a meccsbe, több védést is sikerült bemutatnia. A folytatásban a megszokott mederben zajlottak az események, az utolsó minutumokra pedig nem maradt kérdés, a DVSC Schaeffler 29–25-re nyerte az összecsapást.

