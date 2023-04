Pénteken a Debrecen mezőkövesdi sikerével kezdődött meg az OTP Bank Liga 2022/2023-as kiírásának 26. fordulója, ami egyben azt is jelenti, hogy – a mostanival együtt – mindössze nyolc forduló van hátra az idei szezon pontvadászatából. Az OTP Bank Liga 2022/2023-as kiírásának végéhez közeledve a csakfoci megvizsgálta, hogy az NB I.-es csapatok hány játékost neveztek meccskeretbe a jelenlegi idény során, és közülük hányan léptek ténylegesen pályára.

A kutatásba minden olyan labdarúgót beszámítottak, aki szerepelt meccskeretben, és – akár egyetlen percre – pályára lépett magyar első osztályú bajnokin a jelenleg futó idényben. Így azok a játékosok is számítottak, akik esetleg a szezon közben távoztak a klubjuktól.

A lista első helyén holtversenyben a Debreceni VSC és a MOL Fehérvár FC végzett. A Loki és a Vidi a mostani szezonban egyaránt 41-41 labdarúgót nevezett mérkőzéskeretbe, közülük a debrecenieknél 36 játékos ténylegesen pályára is lépett, míg a fehérváriak összesen 35 labdarúgót "dobtak be a mélyvízbe" a bajnokikon.

Az átlagnál több futballistát nevezett az Újpest és a Mezőkövesd, míg a Fradi, a Paks és a Puskás a középmezőnyben helyezkedik el. A Vasas-Honvéd-Kecskemét trió már a mezőny második felében vannak ebből a szempontból, a legkevesebb labdarúgót pedig a ZTE és a Kisvárda nevezte be a meccskeretekbe a szezon során.