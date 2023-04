Idegenbeli vereség után lép pályára húsvétvasárnap az NB III. Keleti csoportjában a Debreceni Egyetem együttese – a fekete-fehérek a Körösladánytól kaptak ki a múlt héten 1-0-ra –, 16 órától a Putnok ellen lesz lehetőségük visszatalálni a győzelem útjára Ratkuéknak. Bár a megújult lelátót hétfőn átadták a Dóczy utcai Sportcampuson, az MLSZ még nem hitelesítette a komplexumot, ezért a szurkolók vasárnap még nem foglalhatnak helyet a kicsinosított ülőhelyeken – írja a deac.hu.

– Elemeztük az előző idegenbeli mérkőzéseinket – mondta a klubhonlapnak Sándor Tamás vezetőedző. – Ahogyan a körösladányi meccsünk után is nyilatkoztam: ismét uraltuk végig a kilencven percet, volt pár lehetőségünk, amelyekből gólt szerezhettünk volna. Domináltunk a találkozó során, ám elkövettünk egy nagyobb egyéni hibát, amit az ellenfél kihasznált. Az a rossz ezekben az így elveszített összecsapásokban, hogy egy kapura lövésükkel le tudnak győzni minket. Tudjuk, hogy mi a problémánk, idegenben támadásban sokszor eléggé súlytalanok vagyunk, ha pedig helyzetünk adódik, ritkán tudjuk az értékesíteni. A súlytalan kifejezést most szó szerint is értem, mert nincsenek testes támadóink, akik meg tudják tartani a labdát, és nem hagyják magukat elnyomni az ellenfél kapujának előterében. Idegenben a játékvezetők is többet elnéznek a keménykötésű védőknek, Körösladányban például Al-Sherajit egyértelműen faultolták az ötös környékén, mégis ő kapott sárga lapot. Holott köze nem volt a műeséshez Raufnak… Nyilván ez nem ment fel bennünket az alól, hogy az otthonunktól távol verhető csapatok ellen sem tudunk nyerni. A másik nagy problémánk, hogy ha hátrányba kerülünk, nem nagyon tudunk fordítani – sorolta a tréner.

A hétvégi bajnokiról így vélekedik Sándor „Tobe”: – Az említett problémákkal küszködünk, valójában a csapatjáték egyben van, többnyire mi vagyunk a meghatározó gárda a gyepen, és a hazai meccseken sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek. Vasárnap erős csapat jön a cívisvárosba, nem véletlenül állt a második helyen. Kreatív játékosok alkotják a Putnok FC keretét, amelyet meg is erősítettek a télen. Azonban bízom benne, hogy a hazai pályán már többször is elővezetett lendületes játékunkat tudjuk hozni. Változtatni fogunk szerkezetileg, és nyilván a játékosok is cserélődni fognak az előző találkozóhoz képest. Igyekszünk egy általunk kigondolt, masszívabb csapatot kiküldeni a pályára. A putnokiak nagyon agresszívek, a durvaság határát is súrolják olykor. Tavaly úgy vesztettünk náluk 1-0-ra, hogy végig mi irányítottuk a mérkőzést, de egyéni hibából gólt kaptunk. Újabban ezekből elég sok pontot elhullajtottunk, és azt is meg kell említenem, hogy a tavalyihoz viszonyítva a bajnokság jelen szakaszában 30 góllal kevesebbet szereztünk ebben az idényben – vont mérleget Sándor Tamás.

A DEAC vasárnaptól vasárnapig bezárólag három NB III.-as bajnokit játszik majd, a Putnok elleni hirig után szerdán jön az első helyezett BVSC-Zugló, majd a jövő hét utolsó napján a Hajdúszoboszló.

– Bár gondolkodunk előre is, azért most a Putnok vendégjátéka van fókuszban nálunk. A következő héten muszáj lesz forgatnunk a csapat összeállítását, már csak azért is, mert nemrég sok volt a sérült a keretben, és az egészségeseknek szinte végig kellett játszaniuk a meccseket. Jó együttesek ellen fogunk szerepelni, igyekszünk minél több és minél hasznosabb futballistáknak lehetőséget adni. Tehát meccsről meccsre lesznek személyi változások a csapat összeállítását tekintve, de egyelőre most a putnokiak elleni kilencven perc foglalkoztat minket.