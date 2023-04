Most április végét írunk és az utánpótláscsapatok már el is kezdték a száraz edzéseket, melyeket egyetlen játékosunk sem hanyagolhat el, már amennyiben előbbre kíván jutni a jövő szezon során. A nyári edzések tulajdonképpen egy ajándék a fiataloknak, csak nehéz kibontani, szenvedős is néha, de a jutalom ott lesz majd szezon közben és később is, ha eljutnak és jégre léphetnek a felnőtt csapatban, vagy felvehetik a címeres mezt.