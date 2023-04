A DEAC női röplabdázóira az Eger elleni rangadó várt a DESOK-ban vasárnap. Kuszkó Zsolt tanítványai az alapszakaszban kétszer is legyőzték a Heves vármegyeieket, és szerencsére a sikersorozat nem szakadt meg. A vendégek indították jobban a meccset (4:8), aztán az első szett derekán már a debreceniek vezettek (12:11). A folytatásban egyre nagyobb lett a hazai előny, végül ez a játszma 25:17-es eredménnyel zárult. A második periódusban gyakorlatilag végig az egyetemistáknál volt a fór. Az EVSI az elején még próbált tapadni, de ahogy telt az idő, egyre jobban kinyílt az olló (22:11). A hajrában sem lankadt a figyelem, így ezt a szakaszt is magabiztosan húzták be a Kuszkó-tanítványok. A harmadik játékrészben sokáig kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők. 13:12-es eredményt követően főleg a hazaiaknak jöttek be a megoldásaik, így 64 perc alatt eldöntötték a meccset, és végül 3:0-ra (25:17, 25:14, 25:18) nyertek.

– Örülök, hogy nyertünk, de megint sok pontot ajándékoztunk az ellenfélnek.

Ettől függetlenül több játékelemben stabilak voltunk, ám taktikailag van még min dolgozni, és jó lenne, ha az edzéseken tapasztalható ütőerőnket a mérkőzésekre átmentenénk.

Gratulálok a lányoknak, a szurkolóknak pedig köszönjük a támogatást! – összegzett a gárda honlapjának Kuszkó Zsolt.

HBN