A DEAC a papírformának megfelelően 3–0-ra legyőzte a Kistext együttesét a férfi Extraliga 5–8. helyért folyó küzdelem első mérkőzésén hétfő este.

Fodor Antal vezetőedző értékelte portálunknak a látottakat. – Hoztuk a kötelezőnek mondható győzelmet. Voltak problémáink, többen is sérüléssel küszködve vállalták a játékot, ami nem ideális, de mindenki a fogát összeszorítva küzdött. Williant ugyan a saját kérésére beneveztük második liberónak, de neki még hónapok vannak hátra a teljes felépülésig. Nem voltunk könnyű helyzetben, de kikínlódtuk a győzelmet. Az akarattal mindenképp elégedett lehetek, de ennél jobb játékot szeretnénk produkálni, és képesek is rá a fiúk. Pénteken jön a folytatás, ismét Debrecenben, remélem, nem fordul rosszabbra a gárda egészségügyi állapota. Hazai pályán játsszuk a második mérkőzést is, ami előnyt jelent számunkra. Hiszen ismerjük jól a környezetet, és utaznunk sem kell, ez azért számíthat majd az összecsapáson. Ha már ez a számunkra kedvező helyzet adódott, akkor élnünk is kell vele, mert szeretnénk a legvégén az ötödik helyen zárni a bajnokságban – nyilatkozta a szakember.

Fodor Antal

Forrás: DEAC

A két győztes meccsig tartó párharc állása 1–0 a DEAC javára. A második összecsapást pénteken rendezik ugyancsak a DESOK-ban, mivel a fővárosiak lemondtak a pályaválasztói jogukról.

MSZ