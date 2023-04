Jól kezdte a találkozót a DVSC, főleg Bristyán Dorina alkotott támadásban, File Csenge góljával pedig már 6-3-ra vezettek a 10. percben. Néhány percig még tartotta a vezetést a Vasutas, azonban a 14. minutumban egyenlített a jól játszó Algyő. Sőt, át is vette a vezetést, Réti Bíborka két fontos góljával tartották magukat a debreceniek, 14-12-re vezetek a házigazdák egy félidőnyi játék után – számolt be a klub honlapja.

A második félidő elején Halinda Viola védései is kellettek ahhoz, hogy Ratalics Luca hétmétereseivel egyenlítsen a Loki, majd át is vegye a vezetést. Továbbra is igyekezett tartani a lépést az algyői csapat, ám Bristyán Dorina találatával vezetett először négy góllal a mérkőzésen, negyedórával a vége előtt a Vasutas, de néhány percen belül egyre olvadt a négygólos előny. Az utolsó percekben Varga Katalin és Bristyán Dorina góljai nagyon kellettek, csakúgy, mint Bengi Lili két fontos védése, így végül 27-24-re győztek akadémisták Algyőn.

U17 I. osztály bajnoki mérkőzés, 22. forduló: FKSE-Algyő DVSC SCHAEFFLER 24–27 (19–8) DVSC: Bengi L. – Ratalics L. 5 (3), Tóth R. 1, Bristyán D. 9, Varga K. 7, Solymosi Zs. 2, File Cs. 1. Csere: Halinda V. (kapusok), Réti B. 2, Tóth F., Tóth P.

Győrvári Viktor: Sokadik olyan meccsünk, ahol nem jó játékkal ugyan, de kiharcoltuk a győzelmet. Volt néhány jó egyéni teljesítményünk, Bristyán Dorina támadójátékban, illetve Halinda Viola kapusteljesítménye, de összességében elmondható, hogy csapatként szereztük meg a két pontot!

HBN