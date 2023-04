Hol vannak már azok az idők, amikor a sportolók csak is kizárólag sportágukra koncentráltak? Manapság egyre gyakoribb, hogy az edzések, s meccsek mellett a felsőoktatásban is részt vesznek az atléták.

Különösen igaz ez a DEAC szakosztályaiban pallérozódókra, hiszen többségük a Debreceni Egyetemen hallgatja a szemináriumok hosszú óráit.

Gáspár Mátyás, a debreceni kosárlabdacsapat kiválósága is közéjük tartozik, sportszervezést tanul a Gazdaságtudományi Karon. A játékos a HAON-nak elmondta, szereti folyamatosan fejleszteni magát, s rendkívül megkedvelte az egyetemet. – Mindenféleképpen szerettem volna az érettségi után továbbtanulni, ezért választottam a Debreceni Egyetemet. Jelenleg harmadéves vagyok, s csak pozitívumokat tudok mondani.

Minden szempontból elégedett vagyok, hiszen a tanárok és a sportolók között remek az összhang. Az egyéni tanrend természetesen nagy segítség, no meg az is, hogy minden segítséget megkapunk.

Úgy vélem, azért kell tanulni egy élsportolónak is, mert a karrier is egyszer véget ér. Hogyha valaki folyamatosan képzi magát, az sosem lehet hátrány. Arról nem is beszélve, hogy sajnos bármikor megsérülhet az ember, s ekkor legalább van mihez nyúlni. Noha remélhetőleg sok van még hátra a pályafutásomból, de annak befejeztével szeretnék egy sportklubnál elhelyezkedni – kezdte a fiatal játékos.

Remek kikapcsolódás

Minden élvonalbeli sportolónak szüksége van a kikapcsolódásra, hiszen a tréningek és mérkőzések monotonitása miatt kevés idejük marad a rekreációra a játékosoknak. Gáspár Mátyás szabadidejében a horgásztavak mellett várja a nagy kapásokat. – Édesapám által kedveltem meg a horgászatot, mert ő kiskoromtól kezdve jár, s kiskoromban engem is magával ragadott. Ahogy elkezdődött a középiskola, úgy nekem is kevesebb időm lett, főleg, hogy a kosárlabda is egyre magasabb szinten volt jelen az életemben. Sajnos ez azt is hozta magával, hogy olyan gyakran már nem tudok elmenni a barátaimmal, mint korábban.

Szezon közben gyakorlatilag lehetetlen, hiszen nincs annyi szabadnapunk, mikor pedig válogatott szünet van, akkor túl hideg van hozzá. A cimboráim is megértették, hogy ilyen kötelezettségeim vannak, de nyáron mindig össze tudunk ülni egyszer-egyszer.

Előre nem szoktam elhatározni, hogy milyen halat szeretnék fogni, de mint mindenki, én is minél nagyobbat szeretnék. Remek kikapcsolódásnak tartom, és fontosnak tartom, hogy néha kiszakadjak a hétköznapokból, erre pedig remek program a horgászat – mondta a debreceni kosaras, majd elárulta, eddigi rekordja egy 13 kilós hal volt, de idén nyáron lehetőség szerint szeretné emelni a „tétet”.

Semmi sem elérhetetlen

A DEAC kosárlabdacsapata remek időszakot tudhat maga mögött, hiszen bejutottak a rájátszásba az NB I.-ben. David Dedek menesztése óta mindössze két vereséget számlál a fekete-feher együttes, s a rájátszás első meccsén az alapszakaszt első helyen záró Falco ellen meccsel Andjelko Mandics gárdája. Gáspár Mátyás portálunknak elmondta, szeretnék borítani a papírformát. – Úgy érzem, hogy az edzőváltás szerintem mindenki látja, hogy jobban muzsikálunk. A 8–2-es mérleg amit eddig produkáltunk a mesterrel önmagáért beszél.

Természetesen mindig van hova fejlődni, de jó úton járunk. Az új mester jobban szót ért a játékosok nyelvén, ezáltal a motivációnk is nagyobb lesz, ennek is köszönhető a javulás. Sokkal felszabadultabb a csapat, ami nagy löketet adhat a folytatásra.

Nehezebb feladatunk aligha lehetne, hiszen a Falco ellen kezdjük meg a rájátszást. Ennek ellenére mindent meg fogunk tenni, hogy mi jussunk tovább. Úgy érzem, hogy most van sanszunk arra, hogy borítsuk a papírformát, de ehhez makulátlan teljesítmény mellett szerencsére is szükségünk lesz – nyilatkozta a kosárlabdázó, aki hangsúlyozta:

ilyen szinten valószínűsíthetően semelyik csapat sem engedheti meg magának, hogy lenézze a másikat. Az is bizakodásra adhat okot a fekete-fehéreknek, hogy nemrég sikerült is legyőzniük soron következő riválisukat.

Orosz Krisztofer