Debrecen. A DEAC a Kistext együttesével kezdi a férfi Extraliga 5-8. helyért folyó küzdelem első szakaszát. A debreceniek az alapszakasz második helyén végeztek, majd a középszakasz felső házát a negyedik helyen zárták. A Kistext az alapszakasz utolsó, nyolcadik pozíciójában végzett, a középszakasz alsó házában pedig harmadik lett. A negyeddöntőben aztán mindketten elvéreztek, a debrecenieket a Kaposvár múlta felül 3–0-ra összesítésben, a fővárosiakat pedig a Kazincbarcika. Így jutottunk el az 5-8. helyért folyó párharcokhoz, amelyben a negyeddöntő vesztes csapatai érdekeltek.

A két párharc – a másik a Kecskemét–MAFC – résztvevői váltott pályaválasztással vívnak meg egymással, az Extraliga alapszakaszban előrébb végzett gárda pályaválasztásával.

Ennek megfelelően a DESOK-ban kezdődik a küzdelem hétfőn 20 órától. Érdekesség, hogy a pénteki, második mérkőzés is Debrecenben lesz, mivel a fővárosiak is a DESOK-ot jelölték meg hazai pályának (már a negyeddöntőben is Kazincbarcikán vívták a borsodiak elleni ”hazai” összecsapást).

Forrás: Czinege Melinda

Hétfőn még egy élvonalbeli egyetemi gárda pályára lép, a férfi futsalosok az Aramis vendégei lesznek az NB I. Felső-ház 5. fordulójában 19.35 perctől. A budaörsiek eddig egy döntetlen mellett háromszor is kikaptak, míg Elek Gergő alakulata kétszer nyert, egyszer remizett, és egyszer hagyta el vesztesen a pályát – legutóbb épp az MVFC-vel szemben. Az alapszakaszban hazai pályán az Aramis nyert 4–3-ra, amiért egy 3–1-es sikerrel vágtak vissza cívisvárosiak decemberben.

MSZ